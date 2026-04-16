От днес, 16 април 2026 г., официално стартира пробна автобусна линия, която ще обслужва жителите и гостите на село Войводиново до град Пловдив. Инициативата е на кметството на Войводиново и цели да подобри транспортната свързаност и удобството на пътуващите между двете населени места.
Маршрут и ключови спирки
Крайният и същевременно начален пункт в град Пловдив е Колелото на бул. "Дунав“. Линията е проектирана така, че да осигури бърз достъп до северната част на града, откъдето пътниците имат връзка с останалата част от градската транспортна мрежа.
График на движение: Първи и последни курсове
Според официалното разписание, линията ще изпълнява общо 27 курса дневно. Времетраенето на един курс около 15 минути. Ето и най-важните часове за планиране на вашето пътуване:
От Войводиново към Пловдив:
Първи курс: 06:30 ч.
Последен курс: 18:30 ч.
От Пловдив (Колелото на бул. "Дунав“) към Войводиново:
Първи курс: 06:50 ч.
Последен курс: 18:10 ч. (следван от последно пристигане във Войводиново в 18:25 ч.)
Автобусите ще се движат на интервали от приблизително 40 минути в пиковите часове сутрин и след обяд. Наблюдават се и няколко по-големи паузи в средата на деня.
