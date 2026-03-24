От утре (25.03.26г. ) цената на три от курсовете към Пловдив от близките села се променя, сигнализират граждани в социалните мрежи, информира Plovdiv24.bg.
Маршрутките от селата Скутаре, Рогош и Маноле са споделила на пътниците си, че от утре цените на билета са други.
- село Скутаре - 1,80 евро
- село Рогош - 1,90 евро
- село Маноле - 2,20 eвро
Граждани споделят, че цената за билета от Скутаре е почти двойна, а други питат дали това значи, че бусчетата ще станат по-редови.
"На 5 километра до Пловдив и такива цени на билетите? Резил. Да го направят квартал на Пловдив и да пуснат градски транспорт", казва ядосана жена.
Друг пък й отговаря да се замисли какви данъци се плащат в Пловдив и тогава да предлага тази мярка.
От утре вдигат цените на маршрутките до 3 пловдивски села
