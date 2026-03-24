Автор: Ивет Калчишкова 12:37 12:37 1255 1255

От утре (25.03.26г. ) цената на три от курсовете към Пловдив от близките села се променя, сигнализират граждани в социалните мрежи, информира Plovdiv24.bg.



Маршрутките от селата Скутаре, Рогош и Маноле са споделила на пътниците си, че от утре цените на билета са други.



- село Скутаре - 1,80 евро



- село Рогош - 1,90 евро



- село Маноле - 2,20 eвро



Граждани споделят, че цената за билета от Скутаре е почти двойна, а други питат дали това значи, че бусчетата ще станат по-редови.



"На 5 километра до Пловдив и такива цени на билетите? Резил. Да го направят квартал на Пловдив и да пуснат градски транспорт", казва ядосана жена.



Друг пък й отговаря да се замисли какви данъци се плащат в Пловдив и тогава да предлага тази мярка.