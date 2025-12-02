ЗАРЕЖДАНЕ...
|Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Прекратяването на договора влиза в сила в деня, в който телекомуникационното предприятие получи заявлението на клиента, като не се допуска отлагане по каквито и да било причини. Това поясни основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите“ – Габриела Руменова.
Тази по-благоприятна за потребителите възможност е резултат от промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), които вече са обнародвани в Държавен вестник, припомни Руменова.
Тя допълни, че при намерение за увеличение на цените телекомуникационният оператор е длъжен да уведоми абонатите си поне един месец предварително. По този начин клиентите имат достатъчно време да преценят дали да приемат новите условия или да потърсят по-изгодна алтернатива на пазара.
