Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите

© Потребителите ще разполагат с двумесечен срок, в който могат да заявят желание за прекратяване на договора си с доставчик на телекомуникационни услуги без заплащане на неустойки, ако операторът повиши цените. Срокът започва да тече от момента, в който абонатът бъде официално уведомен за предстоящата индексация.



Прекратяването на договора влиза в сила в деня, в който телекомуникационното предприятие получи заявлението на клиента, като не се допуска отлагане по каквито и да било причини. Това поясни основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите“ – Габриела Руменова.



Тази по-благоприятна за потребителите възможност е резултат от промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), които вече са обнародвани в Държавен вестник, припомни Руменова.



Тя допълни, че при намерение за увеличение на цените телекомуникационният оператор е длъжен да уведоми абонатите си поне един месец предварително. По този начин клиентите имат достатъчно време да преценят дали да приемат новите условия или да потърсят по-изгодна алтернатива на пазара.