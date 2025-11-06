ЗАРЕЖДАНЕ...
|Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без санкции, ако ни качи таксата
"В продължение на години гражданите получаваха SMS-и за увеличение на месечните си такси, без реална възможност да се откажат, защото ги заплашваха неустойки. Това не е справедливо. Сега парламентът казва ясно – договорът трябва да е взаимно уважение, а не капан“, заяви Добрев.
С приетите промени, ако оператор промени цената, потребителят ще има право да прекрати договора си без санкции. Така се гарантира повече прозрачност, равнопоставеност и реална конкуренция на пазара. "Това решение не е насочено срещу компаниите, а е в полза на честните отношения между тях и клиентите им. Свободната конкуренция означава избор – всеки човек да може да реши сам какво е най-доброто за него“, каза още Кирил Добрев.
"С този закон поставяме началото на по-здравословна среда в сектора, където доверието между компании и клиенти ще бъде водещо. Това е пример как парламентът може да се обединява по теми, които касаят всеки български гражданин.“, допълни Добрев.
