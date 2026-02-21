Възможните причини за по-високата сметка за телефон

© Дори преди фактурите ни да започнат да идват само в евро, почти всеки месец се изненадваме от сметката за телефон. Уж, тарифният план ни е стабилен, включва всичко, от което се нуждаем като – неограничени минути и неограничен интернет, но … почти всеки месец плащаме различна сума. Честно казано до едно време търсех грешката, после престанах, защото на глава с монополистите не се излиза. Дори е правилно да не ги наричаме монополисти, защото специално в телекомуникационните услуги се твърди, че има конкуренция, а изборът на мобилен оператор си е наш. Конкурентната среда, обаче не съществува, а типично по български си казваме "всичките са един дол дренки“.



Въпреки, всички тези изводи направени от ФОКУС, решихме да ви запознаем с възможните причини за по-високата сметка, посочени и разписани от един от мобилните оператори:



Ако фактурата ви е по-висока от обичайната сума, която плащате, това може да се дължи на една или повече причини от изброените по-долу:



– Превишаване на месечното потребление на минути и MB



– Използване на услуги извън включените в тарифния план или закупените допълнителни пакети



– Изпратени SMS-и за паркиране



– Изпратени SMS-и за гласуване в игри, предавания и други



– Абонамент за игри и услуги за забавление



Разговори, използван мобилен интернет и/или изпратени SMS-и в роуминг*



– Разговори с международни номера



– Разговори с номера 0700



– Закупени нови устройства или аксесоари в последния месец, които се появяват сега в сметката ви



– Промяна в тарифния ви план или добавяне на нова услуга



– Изтекъл промоционален период, след който започва да се прилага стандартна цена



*Данните за роуминг пристигат със закъснение от операторите в съответната страна, в която сте пътували. Това може да доведе до начисляване във вашата фактура на пера, които се отнасят за по-стар период. Бихме искали да ви уверим, че не ви таксуваме два пъти.



Такива са техните обяснения, върви търси, кое от изброените си превишил/нарушил! "Ще си плащаме като попове“, защото на глава няма да излезем, заключаваме от ФОКУС.