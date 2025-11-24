ИЗПРАТИ НОВИНА
Операторите уведомяват месец по-рано, а потребителите имат два месеца да се откажат без неустойка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:33
©
Нови изменения в Закона за електронните съобщения дават значително по-големи права на потребителите при едностранно вдигане на цените от мобилните оператори. За първи път клиентите получават реална възможност да прекратят договорите си без неустойка, когато операторът индексира абонаментните такси.

Доскоро мобилните оператори можеха да променят цените по договорите дори по време на техния срок, без потребителят да има право да се откаже без санкции. Неустойките достигашеха до три стандартни месечни такси — сериозна тежест за клиентите.

Според новите правила операторите са задължени да уведомят потребителите за предстояща индексация поне един месец предварително. След това клиентът разполага с до два месеца, за да заяви отказ от услугата и да прекрати договора без да заплаща неустойки.

Прекратяването влиза в сила от момента на писменото уведомяване на оператора, като е важно документът да бъде входиран и потребителят да има доказателство за това.

Габриела Руменова от платформата "Ние, потребителите“ обясни пред БНР, че тази промяна балансира отношенията между оператори и клиенти, като предоставя реален избор при едностранни промени в договора.

Експертите очакват промените да доведат до по-голяма конкуренция между операторите. Когато потребителите имат възможност да напуснат при индексация, компаниите ще бъдат по-внимателни при вземане на решения за повишаване на цените.

"Всеки оператор се бори за клиента. Щом потребителите могат свободно да се оглеждат за по-добри условия, компаниите ще внимават дали да индексират цените“, коментира Руменова.

При преминаване към нов оператор експертите съветват да се обърне внимание на, крайната цена на услугата – не само промоционалната, а реалната сума след изтичане на отстъпките; допълнителните услуги, включени "по подразбиране“ – често те са безплатни за първите месеци, но впоследствие стават платени.

Руменова подчерта, че подобна практика, при която клиентът трябва сам да заяви отказ от услугата, се счита за неравноправна и нелоялна.

"Първо четем договора, после подписваме“, напомня тя.

Граждански организации настояват за по-строги санкции за телекоми, които нарушават правата на потребителите. Според тях реалното прилагане на закона зависи от ефективен контрол и навременни наказания при злоупотреби.

Руменова призова потребителите да познават правата си и да бъдат активни, защото информираният клиент е най-силният регулатор на пазара.


