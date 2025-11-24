ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Операторите уведомяват месец по-рано, а потребителите имат два месеца да се откажат без неустойка
Доскоро мобилните оператори можеха да променят цените по договорите дори по време на техния срок, без потребителят да има право да се откаже без санкции. Неустойките достигашеха до три стандартни месечни такси — сериозна тежест за клиентите.
Според новите правила операторите са задължени да уведомят потребителите за предстояща индексация поне един месец предварително. След това клиентът разполага с до два месеца, за да заяви отказ от услугата и да прекрати договора без да заплаща неустойки.
Прекратяването влиза в сила от момента на писменото уведомяване на оператора, като е важно документът да бъде входиран и потребителят да има доказателство за това.
Габриела Руменова от платформата "Ние, потребителите“ обясни пред БНР, че тази промяна балансира отношенията между оператори и клиенти, като предоставя реален избор при едностранни промени в договора.
Експертите очакват промените да доведат до по-голяма конкуренция между операторите. Когато потребителите имат възможност да напуснат при индексация, компаниите ще бъдат по-внимателни при вземане на решения за повишаване на цените.
"Всеки оператор се бори за клиента. Щом потребителите могат свободно да се оглеждат за по-добри условия, компаниите ще внимават дали да индексират цените“, коментира Руменова.
При преминаване към нов оператор експертите съветват да се обърне внимание на, крайната цена на услугата – не само промоционалната, а реалната сума след изтичане на отстъпките; допълнителните услуги, включени "по подразбиране“ – често те са безплатни за първите месеци, но впоследствие стават платени.
Руменова подчерта, че подобна практика, при която клиентът трябва сам да заяви отказ от услугата, се счита за неравноправна и нелоялна.
"Първо четем договора, после подписваме“, напомня тя.
Граждански организации настояват за по-строги санкции за телекоми, които нарушават правата на потребителите. Според тях реалното прилагане на закона зависи от ефективен контрол и навременни наказания при злоупотреби.
Руменова призова потребителите да познават правата си и да бъдат активни, защото информираният клиент е най-силният регулатор на пазара.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 132
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хакери атакуват клиентите на голяма българска банка
11:39 / 24.11.2025
Брокер: Цените на имотите достигнаха своя предел
11:17 / 24.11.2025
Светослав Бенчев: Новият собственик на "Лукойл" трябва да бъде ко...
11:29 / 24.11.2025
Млад шофьор от Раковски изгоря в кабината на тир!
10:47 / 24.11.2025
Д-р Калина Милушева е новият изпълнителен директор на БАБХ
10:19 / 24.11.2025
Пенсионери: С българските пари ни лъжат, и с еврото ще ни лъжат
10:12 / 24.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS