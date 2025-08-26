ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ремонтът на Дома за възрастни хора в Пловдив върви по план
Като възложител на проекта ежеседмично посещавам обекта и заедно с колегите от Община Пловдив и изпълнителя следим процесът да не спира нито за секунда, отбеляза Темелков.
Извършва се огромен обем работа – целта е до Нова година да наваксаме времето, което е оставило своя отпечатък върху сградата.
Към момента се работи по:
-Ремонт на покривите и поставяне на топлоизолация
-Преустройство и функционални промени разпределението по етажите
-Подмяна на електроинсталацията и ВиК системите
-Допълнителна модернизация:
-Ново видеонаблюдение
-Системи за повикване във всяко помещение
-Обособени паркоместа за хора с физически затруднения
-Нов и по-голям паркинг
Очакваме хората, които живеят там, да се завърнат през 2026 година.
