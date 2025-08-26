© Plovdiv24.bg виж галерията Ремонтът на Дома за възрастни хора "Св. Василий Велики“ в Пловдив върви по план и всичко се изпълнява в срок. Това обяви в социалната мрежа заместник-кметът на града Владимир Темелков след инспекция в социалното заведение, научи Plovdiv24.bg.



Като възложител на проекта ежеседмично посещавам обекта и заедно с колегите от Община Пловдив и изпълнителя следим процесът да не спира нито за секунда, отбеляза Темелков.



Извършва се огромен обем работа – целта е до Нова година да наваксаме времето, което е оставило своя отпечатък върху сградата.



Към момента се работи по:



-Ремонт на покривите и поставяне на топлоизолация



-Преустройство и функционални промени разпределението по етажите



-Подмяна на електроинсталацията и ВиК системите



-Допълнителна модернизация:



-Ново видеонаблюдение



-Системи за повикване във всяко помещение



-Обособени паркоместа за хора с физически затруднения



-Нов и по-голям паркинг



Очакваме хората, които живеят там, да се завърнат през 2026 година.