Ремонтът на Дома за възрастни хора в Пловдив върви по план
Автор: Силвия Станева 20:09
© Plovdiv24.bg

Ремонтът на Дома за възрастни хора "Св. Василий Велики“ в Пловдив върви по план и всичко се изпълнява в срок. Това обяви в социалната мрежа заместник-кметът на града Владимир Темелков след инспекция в социалното заведение, научи Plovdiv24.bg.

Като възложител на проекта ежеседмично посещавам обекта и заедно с колегите от Община Пловдив и изпълнителя следим процесът да не спира нито за секунда, отбеляза Темелков.

Извършва се огромен обем работа – целта е до Нова година да наваксаме времето, което е оставило своя отпечатък върху сградата.

Към момента се работи по:

-Ремонт на покривите и поставяне на топлоизолация

-Преустройство и функционални промени разпределението по етажите

-Подмяна на електроинсталацията и ВиК системите

-Допълнителна модернизация:

-Ново видеонаблюдение

-Системи за повикване във всяко помещение

-Обособени паркоместа за хора с физически затруднения

-Нов и по-голям паркинг

Очакваме хората, които живеят там, да се завърнат през 2026 година.







