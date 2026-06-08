Набиращият популярност пловдивски инфлуенсър Димитър Митев успя да разбуни духовете в социалните мрежи с новото си видео, в което прекарва денонощие в най-голямото гето на Балканите – пловдивския квартал "Столипиново“.

В своя експеримент той показва реалността отвътре и успява да вземе интервю от Асан Мехмед, който е отговарял за охраната на настоящия британски крал Чарлз III при посещението му в Пловдив през 1998 г.

Един от най-големите акценти във видеото е разговорът с Асан Мехмед (Асан Кучкаря). Той си спомня за времето, когато тогавашният принц Чарлз пристигна на посещение в гетото и дори присъства на автентична циганска сватба.

Преди 30-40 години тук цъфтеше, беше хубав квартал. След 90-те години обаче започнаха да го игнорират. Сега се използва само за гласуване по избори и за нищо друго, споделя Асан пред влогъра

По думите му липсата на държава кара гетата да раждат свои собствени правила. Противно на масовите очаквания и страхове, че влизането в квартала е равносилно на самоубийство, Димитър Митев среща двама млади мъже студенти, които остават изненадан от топлото посрещане на хората.

"Мислех си, че ще е много опасно, но реалността се оказа тотално различна. Хората тук са мили“, разказват те.

Влогърът се среща с местни, които описват мащабите на квартала като население от близо 50-60 хиляди души, което е повече от град като Пазарджик. Те разказват, че около 80% от хората в прословутите панелни блокове живеят под наем в общински жилища. Димитър не пропусна да разпита хората и за проблема в квартала с наркотиците.

Асан разказа за случай преди години.

"Тук под това дърво беше така наречената манипулационна, свързана с наркотиците. Аз стоях в страни и наблюдавах и за 2 часа през нея преминаха 420 души. 380 от тях бяха българи, останалите – от квартала. Нямат смелост да тръгнат срещу мафията, а държавата показа, че може всичко.“

Местните описват гледката на зависимите като "ходещи зомбита“ и признават, че ситуацията е извън контрол.

"Като се напият или друсат, стават супергерои. Тук е пълен бом-бок“, коментират пред камерата млади жители на етническия квартал.

Видеото на Димитър Митев продължава да трупа хиляди гледания и коментари, повдигайки за пореден път неудобните въпроси за интеграцията и липсата на контрол в най-голямото гето у нас.