Преди дни популярната актриса Гергана Стоянова за първи път посети Националната търговска гимназия в Пловдив. Там тя се срещна с ученици от 9 и 11 клас, а след това сподели възхищението си в социалните мрежи.

Националната търговска гимназия е едно от най-утвърдените учебни заведения в града, но малцина знаят какви невероятни исторически тайни крие то зад стените си. Провеждането на скорошен ученически семинар в гимназията изкара наяве малко известни факти за училищната библиотека "Николай Лилиев“.

Актрисата разказа на аудиторията си, че гимназията е създадена по инициатива на Пловдивската търговско-индустриална камара, а голяма заслуга за това има Стефан Обрейков. Първият учебен ден е на 15 септември 1910 г. с едва 58 ученици.

Стоянова, която е обиколила стотици училища у нас, не можа да скрие възхитата си от библиотеката на елитната гимназия.

Библиотеката

Най-силно ме впечатли библиотеката. Не си спомням да съм виждала подобна училищна библиотека. Основите ѝ са поставени още през учебната 1910/1911 година, когато гимназията все още няма собствена сграда. Въпреки това ръководството е убедено, че учениците и учителите трябва да разполагат с книги и помагала още от самото начало, споделя Стоянова.

Тя допълни, че в школото се пази първата инвентарна книга, показваща кои са били първите закупени издания преди повече от век. Сред най-ценните съкровища на библиотеката е рядко издание на руския "Енциклопедический словарь“ в забележителните 86 тома. Особен чар на мястото придава автентичното старо обзавеждане, което продължава да се използва от учениците и до днес.

Първият библиотекар, за когото има запазени сведения, е Стефан Георгиев Гевгалов.Освен учител и библиотекар, той е журналист, преводач, общественик и по-късно запкратко – кмет на Пловдив.

Само няколко часа по-късно Гергана Стоянова е посетила читалището в град Хисаря, където са я очаквали 250 малчугана от няколко училища.