Днес се открива Летният фестивал на изкуствата в Пловдив. Ненчо Илчев, Вики Алмазиду и актьорите-певци на Драматичен театър – Пловдив са само част от изпълнителите, с които предстои да се срещнат пловдивчани и гости на града през юни, юли и август в пространството в двора на театъра.

Откриващото събитие е от 11:00 часа с любимия на малки и големи актьор и илюзионист Ненчо Илчев. Специално за кандидат-факирите Ненчо ще разкрие тайните зад някои фокуси.

Следващите дневни събития, подходящи за цялото семейство, са нестандартните творчески работилници, водени от фотографа, художник и педагог Антония Маринова-Crazy. На 14 юни тя ще разкаже за колажа като арт форма и с нейна помощ деца и възрастни ще изработят свое произведение, вдъхновено от музиката.