Маратон от сватби се очертава на "огледалната" дата 06.06.2026 г. в Пловдив. В съботния ден ще се проведат 22 церемонии, от които 8 в Централния дом на младоженците, 8 – в зала "Тракия“ и 6 изнесени сватби, съобщи директорът на ОП "Радостни обреди" Чудомира Пинджева.

Един от изнесените ритуали ще бъде рокерска сватба в мотоклуб "Вагабонд“. В неделя, 7 юни, ще има 12 сватбени тържества.

На следващата огледална дата – 20.06.2026 г., засега са записани 22 церемонии. Истинският рекорд ще бъде на 26.06.2026 г., когато 26 младоженци ще се врекат във вярност, каза Пинджева.

От години т.нар. огледални дати са предпочитани за сватбени тържества. Според нумерологията датите с повтарящи се цифри носят късмет, баланс и много положителна енергия.