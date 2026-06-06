Градът под тепетата се подготвя за най-мащабния и безпощаден рап десант в модерната ни музикална история. Днес многофункционалната зала Колодрума ще се превърне в епицентър на енергия, която обещава да пренапише правилата за това как изглежда едно истинско парти. Музикалният фестивал "No Rules" 2026 идва с ясна мисия: да спре правилата и да остави ритъмът и свободата да диктуват нощта.

Организаторите събират на една сцена абсолютния елит на българската хип-хоп и трап култура. Концепцията на "No Rules" надхвърля рамките на стандартния концерт. Фестивалът е замислен като целодневно изживяване, което започва още под открито небе и постепенно ескалира до взривоопасна кулминация в залата.

16:00 ч. – Партито започва отвън: Купонът стартира още в ранния следобед пред входовете на "Колодрум“. Специална външна зона ще посрещне феновете с Warm-up DJs, които ще подгреят атмосферата с тежки бийтове под слънчевите лъчи. Посетителите ще могат да се докоснат до ексклузивни Pop-up магазини с лимитирани серии мърч, дрехи и аксесоари, докато се наслаждават на освежаващи напитки с компанията.

18:00 ч. – Пренасяне на купона в залата: Вратите на Колодрума се отварят, а градусът на емоциите се вдига на следващо ниво. Вътре втора селекция от топ диджеи ще поддържа напрежението до червено.

20:00 ч. – Голямото изригване (START): На сцената излизат артистите, които вълнуват милиони в YouTube и Spotify.

Списъкът с участници е съставен от най-актуалните и обичани имена, които диктуват тенденциите в BG музиката. На сцената ще излязат Криско, V:RGO, Emil TRF, Боро Първи, Dim4ou, FYRE, Moneystaxs и Theo. Организаторите загатват, че това не е всичко – съвсем скоро предстои да бъдат обявени още изненадващи имена, които ще се присъединят към тежката артилерия.

Всички тези артисти имат едно общо нещо – те не просто правят музика, те движат градската култура напред. На 06.06. ще дадем нов смисъл на понятието 'мащабно събитие'. Това няма да е просто поредният концерт. Това е момент, след който стандартът на нощния живот у нас ще бъде различен, споделят организаторите.

Интересът към събитието е огромен, а организаторите предупреждават, че местата са ограничени. За да гарантирате присъствието си на това историческо за Пловдив парти, подсигурете билетите си навреме.

Билети: Налични само в платформата kupibileti.bg и в партньорската мрежа.

Достъп за непълнолетни: Лица под 18 години се допускат до събитието само с пълнолетен придружител и надлежно попълнена Декларация.

Пловдив ще "избухне“ – бъдете там, за да го изживеете, защото правила няма да има!