Литературният салон на Дружеството на писателите в Пловдив ще стане домакин на специалната творческа среща "С думи и чувства". На 10 юни (сряда) от 18:00 ч. пловдивската публика ще се потопи в емоционален разговор чрез силата на словото, музиката и спомените, информира Plovdiv24.bg.

Събитието е част от традиционния културен обмен между творческите общности на Велико Търново и града под тепетата. На сцената ще излязат двама изявени автори, чийто живот и вдъхновение са дълбоко свързани със старата българска столица.

Програмата на вечерта: От лирика до сатира

Публиката ще има възможност да се докосне до богата палитра от жанрове, представени от двама утвърдени автори:

Борислав Костов ще представи:

Авторски стихове от цикъла "Вечерен разговор с листата на двора".

Музикално-поетичния спектакъл "Летеж от пеперуди".

Лиричните спомени "От Берковица до Пловдив с Иван Вазов".

Новата си книга "Вяра", посветена на неговия приятел, писателя Владо Даверов.

Избрани сатирични творби, представени на български и немски език.

Петър Пацев ще допълни лиричната атмосфера с избрани куплети от своите стихосбирки:

"Какво е любов"

"С души и чувства"

"Пясък в цветята"

"Искал да ми е цветно"

Модератор и акценти

Домакин и модератор на поетичната вечер ще бъде Евгения Вангелова. В рамките на срещата тя ще представи на присъстващите и интригуващи страници от книгата "Незабравимите – Die Unvergesslichen".

Вечерта "С думи и чувства" обещава да се превърне в незабравимо преживяване за всички, които ценят живото общуване с изкуството и търсят вдъхновение в забързаното ежедневие.

Събитието ще се проведе в Дружество на писателите – Пловдив, намиращо се на ул. "Княз Александър Първи" №27, а входът е свободен.