Литературният салон на Дружеството на писателите в Пловдив ще стане домакин на специалната творческа среща "С думи и чувства". На 10 юни (сряда) от 18:00 ч. пловдивската публика ще се потопи в емоционален разговор чрез силата на словото, музиката и спомените, информира Plovdiv24.bg.
Събитието е част от традиционния културен обмен между творческите общности на Велико Търново и града под тепетата. На сцената ще излязат двама изявени автори, чийто живот и вдъхновение са дълбоко свързани със старата българска столица.
Програмата на вечерта: От лирика до сатира
Публиката ще има възможност да се докосне до богата палитра от жанрове, представени от двама утвърдени автори:
Борислав Костов ще представи:
- Авторски стихове от цикъла "Вечерен разговор с листата на двора".
- Музикално-поетичния спектакъл "Летеж от пеперуди".
- Лиричните спомени "От Берковица до Пловдив с Иван Вазов".
- Новата си книга "Вяра", посветена на неговия приятел, писателя Владо Даверов.
- Избрани сатирични творби, представени на български и немски език.
Петър Пацев ще допълни лиричната атмосфера с избрани куплети от своите стихосбирки:
- "Какво е любов"
- "С души и чувства"
- "Пясък в цветята"
- "Искал да ми е цветно"
Модератор и акценти
Домакин и модератор на поетичната вечер ще бъде Евгения Вангелова. В рамките на срещата тя ще представи на присъстващите и интригуващи страници от книгата "Незабравимите – Die Unvergesslichen".
Вечерта "С думи и чувства" обещава да се превърне в незабравимо преживяване за всички, които ценят живото общуване с изкуството и търсят вдъхновение в забързаното ежедневие.
Събитието ще се проведе в Дружество на писателите – Пловдив, намиращо се на ул. "Княз Александър Първи" №27, а входът е свободен.
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