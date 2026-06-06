Един от най-обичаните гласове на българската сцена – Орлин Горанов, заедно с виртуозите от "Акага" и младите таланти от "Тайният оркестър", се събират в Пловдив за един уникален концерт-спектакъл под открито небе, информира Plovdiv24.bg.

Мащабният проект, наречен "Бъдеще време", ще се проведе днес (6 юни) в 18:00 часа в Plovdiv Stage Park на Младежкия хълм. Събитието обещава да се превърне в истинска среща на поколения, стилове и чиста музикална енергия.

Вечните класики в нов аранжимент

Проектът съчетава поп, джаз, фънк и класическа звучност. Публиката под тепетата ще има удоволствието да чуе някои от най-големите български хитове, но в напълно нови, специално създадени за случая концертни аранжименти.

Домакин на събитието е Plovdiv Stage Park, който предлага перфектната атмосфера за летен концерт сред природата в подножието на хълма.