Читателка на Plovdiv24.bg, която се представи като Донка Димитрова, се свърза с редакцията на нашата медия, за да съобщи за изчезнал човек в Пловдив, който се издирва от близките и роднините му.

Даваме думата на жената сега:

Здравейте, издирва се Николай Димитров от Пловдив. Последно е видян вчера сутринта (05.06.2026) в района на "Кършияка" и оттогава е в неизвестност.

Николай е в депресивно състояние, което буди сериозно притеснение за живота и здравето му.