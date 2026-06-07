Вчера Plovdiv24.bg информира, че се издирва пловдивчанин, изпаднал в депресивно състояние. Преди минути близките му съобщиха отлична новина. Даваме им думата сега:

Добри новини! Николай Димитров беше открит днес жив и здрав. След вчерашното съобщение за издирването му, благодарение на гражданин, подал навременен сигнал към полицията, случаят приключи успешно.

Изказваме искрена благодарност и към служителите на 3-то РУ – Пловдив за бързата, професионална и адекватна реакция от момента на получаване на сигнала.

Благодарим на всички, които споделяха информацията и помогнаха. Понякога една реакция навреме спасява човешки живот.