Лидер с над 20-годишен международен опит поема ключови ресори в Управителния съвет на една от най-големите търговски вериги в България.

"Кауфланд България“ официално обяви назначението на Щефан Люгер за нов търговски директор и член на Управителния съвет. С този стратегически ход компанията цели да затвърди лидерските си позиции на българския пазар, залагайки на експерт с доказан международен опит в секторите ритейл и търговия на едро.

Основният му фокус ще бъде насочен към развитието на търговската стратегия и надграждане на пазарното позициониране на веригата в България. Щефан Люгер наследява поста от Ялчин Джем, който продължава кариерното си развитие в рамките на групата като търговски директор на Kaufland Чехия.

Пътят на Щефан Люгер в ритейл сектора се отличава с управление на мащабни проекти и навлизане на нови територии.

Преди да се присъедини към българския екип, той заема позициите на управляващ и търговски директор. Там играе ключова роля в стартирането на дейността и пазарното налагане на компанията в Германия и Австрия.

Люгер посвещава 17 години от кариерата си на този лидер в търговията на едро. Заемал е редица ръководни постове в четири държави: Германия, Чехия, Словакия и Австрия.

Експертизата на Люгер е съсредоточена в управлението на сложни търговски процеси, изграждането на устойчиви организационни структури и успешното адаптиране на бизнес модели към нови пазарни реалности.

Новият търговски директор притежава солидна академична подготовка, която допълва практическия му опит. Той е завършил "Бизнес администрация“ със специализация "Финанси и счетоводство“ в Университета по приложни науки в Гелзенкирхен, Германия.

Назначаването на Щефан Люгер е ясен сигнал за стремежа на веригата към иновации и ефективност. Очаква се неговият опит от развитите европейски пазари да допринесе за по-нататъшното модернизиране на търговските процеси и подобряване на клиентското изживяване в магазините на Kaufland в цялата страна.