Координаторът на партията на президента Румен РадевАнгел Стоев, внесе списъка с кандидати за депутати на "Прогресивна България“ в 16-а Районна избирателна комисия за Пловдив. На събитието присъстваха част от кандидатите, сред които водачът Владимир Николов, Катя Стайкова, Даниела Николова-Кършева, предава репортер на Plovdiv24.bg.

"Ако не се занимаваш с политика - политиката се занимава с теб" - с този цитат на Уинстън Чърчил водачът на листата Владимир Николов отговори на въпроса какви са мотивите да влезе в политиката. По думите му, в демокрацията именно това е начинът да се постигат нещата. 

Амбицията на Николов е да помогне на ПБ да спечели изборите, след това смята да се занимава със своите неща. Да бъде част от листата на президентската формация го поканил самият Румен Радев и го попитал дали може да направят това, което е направено в "Левски". 

А защо Пловдив? Бившият волейболист обяви, че е сериозно и тясно свързан с Пловдив, защото съпругата му е от "Тракия", а, както е известно - откъдето е жената, оттам е родата. 

Надява се формацията да постигне 6 депутатски мандата, за което ще разчита на  предизборния щаб и листата, както и на ясните и категорични послания, които ще се отправят към избирателите. 

При хипотезата, че ПБ спечели изборите, а самият Владимир Николов оглави Министерството на спорта, той смята да надгражда, като основното е програмата за спорта от 2023 г. Фокусът би бил масовият спорт, защото децата са бъдещето. 

"Имаме голям проблем с дигиталната зависимост. Третият ми син Филип, ако го оставя сутринта на компютъра, цял ден ще стои на него. Спортът е вариант тази зависимост да бъде намалена и контролирана" - обяви водачът. 

Призна, че приятели се опитали да го разубедят, предупреждавали го, че ще го окалят и оцапат. Конотацията на политиката "Това е мръсна работа", трябва да се преобрази, че това е елитът на обществото.

"Искам да има истинска демокрация, свобода на медиите, да се върнем към истинските ценности" - обяви Владимир Николов

Националното откриване на кампанията на "Прогресивна България" ще бъде в Пловдив в събота от 12 ч. в зала "Сила". Ще присъства и Румен Радев. Тогава с подробности ще бъдат обявени и самите послания към избирателите. 

Ето пълната листа:

1. Владимир Николов - емблематична фигура в българския спорт и дългогодишен капитан на националния отбор по волейбол.

2. Катя Стайкова - експерт в областта на икономическото развитие и изпълнителен директор на Клъстер "Тракия икономическа зона".

3. Петър Тодоров - бивш шеф на Първо РУ, ексдиректор на ОД на МВР-Пловдив и бивш главен серкетар на МВР по времето на Бойко Рашков.

4. Стефан Свиленов - капитан в международна авиокомпания. Работил е като юрисконсулт в енергийни компании.

5. Даниела Николова-Кършева е юрист, бивш зам.-областен управител на Пловдив при едно от служебните правителства на Радев.

6. Нели Делкова Карабахчиева е представена като педагог и хореограф.

7. Христо Симеонов, финансист. Кариерата му започва в Министерството на отбраната, а по-късно заема ръководни позиции в частния сектор.

8. Петър Денчев

Петър Денчев е предприемач с визия и активен участник в развитието на строителството, туризма и индустрията в региона. Носител е на специалната награда "Сграда на годината" и председател на Сдружението на пловдивските хотелиери. Съосновател е на инициативи за устойчиво развитие и бизнес иновации. Преди предприемачеството е професионален футболист, част от младежкия национален отбор. Завършил маркетинг и бизнес администрация, Денчев продължава да надгражда знанията си в инженерното управление.

9. Боян Стойков

Боян Стойков е бизнесмен и ръководител с дългогодишен опит в развитието на търговски и бизнес структури. Работил е като управител, съдружник и изпълнителен директор в различни компании, като успешно ръководи екипи и бизнес процеси. Завършил бизнес администрация, той е ориентиран към устойчив растеж и модерни управленски практики.

10. Милена Христова

Милена Христова е юрист с богат опит в корпоративното управление и правната практика. Работи като главен юрисконсулт и председател на Управителния съвет на браншова организация на производителите на лекарствени продукти. Паралелно управлява частни компании в сферата на бизнеса и логистиката. Завършила право в Софийския университет, Христова е професионалист с висока правна култура и стратегическо мислене.

11. Петя Райчева

Петя Райчева е педагог и психолог с дългогодишен опит в образованието и социалната работа. Работила е като учител, преподавател по английски език, училищен психолог и педагогически съветник. Участвала е в проекти за подкрепа на деца и семейства. Завършила Пловдивския университет, тя притежава квалификации като педагог и психолог-консултант и допълнителни обучения в областта на образователната и еволюционната психология.

12. Веселина Карапеева

Веселина Карапеева е директор и дългогодишен педагог с ключова роля в развитието на математическото и технологичното образование в Пловдив. Била е учител по информатика в МГ "Акад. Кирил Попов" и старши експерт в Регионалното управление на образованието. Днес ръководи Математическата гимназия в Пловдив, като работи за модернизацията и високите стандарти в обучението. Завършила е математика и информатика в Пловдивския университет.

13. Тома Цилев

Тома Цилев е професионалист с доказан опит в управлението на спортни организации и стратегическото развитие на клубни структури. Кариерата му започва като старши юрисконсулт в Областна дирекция "Земеделие" – Пловдив, след което преминава в ръководния екип на ПФК "Локомотив Пловдив". Днес е изпълнителен директор на клуба и играе ключова роля в модернизацията, управлението и устойчивото развитие на организацията. Притежава магистърски степени по право и спортен мениджмънт.

14. Георги Костов

Георги Костов е иновативен професионалист, съчетаващ експертиза в софтуерното инженерство и правото. Като старши софтуерен инженер в банковия сектор участва в разработването на високотехнологични мобилни решения и системи за киберсигурност. Преди това практикува като адвокат в областта на гражданското, търговското и административното право. Развива предприемачески проекти, насочени към дигитализацията на правните услуги. Активно се занимава и с пчеларство, подкрепяйки инициативи за опазване на природата и устойчиво земеделие.

15. Теодора Иларионова-Вълева

Теодора Иларионова-Вълева е специалист по логистика и международна търговия с опит в динамична международна среда. Работила е по координацията на сложни логистични процеси, анализ на данни и управление на доставки, като поддържа активни партньорства с глобални компании. Завършила е "Интернационално развитие" във Виенския университет и е сред младите експерти, ориентирани към модерни, устойчиви и ефективни бизнес решения.

16. Ивайло Сираков

Проф. д-р Ивайло Сираков е водещ учен и преподавател в областта на екологията и управлението на околната среда. Завършил Тракийски университет – Стара Загора, той придобива бакалавърска, магистърска и докторска степен, а днес е професор в същия университет. Работил е като изследовател в Цюрихския университет по приложни науки в Швейцария. Автор е на над 75 научни публикации, два учебника и няколко патента. Участва активно в международни и национални научни проекти и е сред водещите експерти в своята област.

17. Сийка Димчева

Д-р Сийка Димчева е уважаван специалист по обществено здраве с дългогодишен опит в епидемиологията и здравната администрация. Кариерата ѝ преминава през ХЕИ в Свиленград, Карлово и Пловдив, след което заема ключови експертни и ръководни позиции в регионалните здравни структури. Била е директор на дирекция "Медицински дейности", главен секретар и по-късно директор на РЗИ – Пловдив (2021–2024). Завършила е медицина и право, има специализации по епидемиология, социална медицина и здравен мениджмънт, както и докторска степен по трудова медицина.

18. Иван Шиков

Иван Шиков е ветеринарен лекар с богат опит в управлението на здравеопазването на животните и контрола на храните. Работил е като официален ветеринарен лекар, началник на отдел "Здравеопазване на животните" и директор на ОДБХ – Пловдив. По-късно заема ръководни позиции в Българската агенция по безопасност на храните, включително заместник изпълнителен директор и изпълнителен директор. Притежава магистърска степен по ветеринарна медицина и ветеринарна администрация и е сред водещите експерти в сектора.

19. Елена Кантарева-Дечева

Проф. д-р Елена Кантарева-Дечева е изтъкнат художник-реставратор и преподавател с над 30 години опит в опазването на културното наследство. Специализира в консервацията на антични мозайки и ръководи ключови реставрационни проекти в Пловдив, включително Епископската базилика на Филипопол и Малката базилика. От 2021 г. е директор на Общински институт "Старинен Пловдив", където активно работи за съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на града. Преподава във Факултет "Изобразителни изкуства" на АМТИИ.

20. Светослав Георгиев

Д-р Светослав Георгиев е лекар с впечатляваща кариера, обединяваща клинична практика, военномедицински опит и академична дейност. Работил е във Военномедицинска академия – Пловдив, където заема ръководни позиции, включително началник на УНГ отделение и на Консултативно-диагностичния блок. Има опит като авиолекар във Военновъздушните сили. В момента е асистент във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – Пловдив и докторант в катедра "Епидемиология и медицина на бедствените ситуации". Притежава специалности по авиационна медицина и УНГ болести и магистратура по здравен мениджмънт.

21. Ерай Каймакам

Ерай Каймакам е лекар в Клиниката по урология към УМБАЛ "Св. Георги" – Пловдив, с активна роля в клиничната практика, обучението на студенти и работата със социално уязвими групи. Участва в подготовката на бъдещи медици в Медицинския симулационен тренировъчен център към Медицински университет – Пловдив. Автор е на научни публикации, представяни на национални и международни форуми. Продължава обучението си в магистърска програма по здравен мениджмънт и е силно ангажиран с обществени каузи в сферата на здравеопазването и образованието.

22. Веселин Димитров

Веселин Димитров е специалист по здравен мениджмънт и административно управление с опит в ръководството на лечебни заведения и болнични структури. Работил е като административен директор и мениджър в здравния сектор, а в момента заема ръководна административна позиция в Медицински университет – Пловдив. Притежава висше образование по право и здравен мениджмънт и е утвърден експерт в управлението на здравни институции.

23. Иван Кляшев

Иван Кляшев е специалист по маркетинг и международен бизнес с активна роля в развитието на логистични и митнически услуги. Като маркетинг мениджър отговаря за стратегическото позициониране, партньорските отношения и внедряването на нови дигитални решения. Участва в бизнес организации и заема ръководни позиции в индустриални и търговски структури. Завършил е международен бизнес в Regent's University London и има магистърска степен по митническо разузнаване и разследване.

24. Илия Гатев

Илия Гатев е икономист с дългогодишен професионален опит в сферата на финансите, счетоводството и вътрешния одит. Завършва средното си образование в СУ "Никола Вапцаров" с отличен успех, а по-късно придобива магистърска степен по финанси и кредит в Университета за държавни финанси в Москва. От 2017 г. е изпълнителен директор на най-голямото стоково тържище за плодове и зеленчуци в България. Паралелно с професионалната си дейност участва активно и в местното самоуправление като общински съветник в Общински съвет – Пловдив.