Родителите на Никола Киров: Нашият син бе оставен да умре като животно в двора на убиеца

Бащата на убитото от приятеля си момче в Каравелово изпрати гневно писмо до медиите. От свое име, Кирил Киров, заедно със съпругата си Делка Илинова, изразява възмущението си срещу факта, че убиецът на сина им – Нечо Стоянов Цанков – беше освободен под парична гаранция и продължава да служи в армията. Публикуваме писмото без редакторска намеса.



"На 17 септември се навършват два месеца от убийството на нашия син и приятел Никола Кирилов Киров в с. Каравелово. Момче в разцвета на младостта си, само на 23 години, с отлична репутация във фирмата, в която работеше, и бъдещ студент трети курс в Технически университет – филиал Пловдив.



Човекът, отнел живота на Ники – Нечо Стоянов Цанков, кадрови войник в 61-а Стрямска бригада гр. Карлово – беше пуснат на свобода от Военно-апелативен съд София срещу 5000 лв. парична гаранция. Той продължава да служи в редовете на Българската армия, все едно нищо не се е случило.



Убедени сме, че в Българската армия служат достойни мъже и жени, но категорично твърдим, че там няма място за хора, отнели човешки живот. Със съпругата ми сме възмутени и гневни. Нашият син лежал в двора му от 2 часа през нощта до 12 часа на обед, потънал в собствената си кръв и покрит с найлон, като животно, при 36° градуса. Недопустимо е такова деяние да остане без последствия“, пише Кирил Киров.



Инцидентът станал по време на празненство в двора на убиеца за раждането на втория му син. По време на тържеството Нечо извадил въздушна пушка и насочил оръжието срещу Никола, като по-късно произвел изстрел, въпреки че преди това казал, че пушката е празна. Никола бил улучен в областта на сърцето и починал на място.



Съдът преценил, че Нечо Цанков излиза под парична гаранция, защото убийството не е умишлено и е квалифицирано като инцидент.