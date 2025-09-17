ЗАРЕЖДАНЕ...
|Родителите на Никола Киров: Нашият син бе оставен да умре като животно в двора на убиеца
"На 17 септември се навършват два месеца от убийството на нашия син и приятел Никола Кирилов Киров в с. Каравелово. Момче в разцвета на младостта си, само на 23 години, с отлична репутация във фирмата, в която работеше, и бъдещ студент трети курс в Технически университет – филиал Пловдив.
Човекът, отнел живота на Ники – Нечо Стоянов Цанков, кадрови войник в 61-а Стрямска бригада гр. Карлово – беше пуснат на свобода от Военно-апелативен съд София срещу 5000 лв. парична гаранция. Той продължава да служи в редовете на Българската армия, все едно нищо не се е случило.
Убедени сме, че в Българската армия служат достойни мъже и жени, но категорично твърдим, че там няма място за хора, отнели човешки живот. Със съпругата ми сме възмутени и гневни. Нашият син лежал в двора му от 2 часа през нощта до 12 часа на обед, потънал в собствената си кръв и покрит с найлон, като животно, при 36° градуса. Недопустимо е такова деяние да остане без последствия“, пише Кирил Киров.
Инцидентът станал по време на празненство в двора на убиеца за раждането на втория му син. По време на тържеството Нечо извадил въздушна пушка и насочил оръжието срещу Никола, като по-късно произвел изстрел, въпреки че преди това казал, че пушката е празна. Никола бил улучен в областта на сърцето и починал на място.
Съдът преценил, че Нечо Цанков излиза под парична гаранция, защото убийството не е умишлено и е квалифицирано като инцидент.
