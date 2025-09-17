ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Родителите на Никола Киров: Нашият син бе оставен да умре като животно в двора на убиеца
Автор: Георги Кирилов 12:11Коментари (0)1977
© Facebook
Никола Киров и Нечо Цанков
Бащата на убитото от приятеля си момче в Каравелово изпрати гневно писмо до медиите. От свое име, Кирил Киров, заедно със съпругата си Делка Илинова, изразява възмущението си срещу факта, че убиецът на сина им – Нечо Стоянов Цанков – беше освободен под парична гаранция и продължава да служи в армията. Публикуваме писмото без редакторска намеса.

"На 17 септември се навършват два месеца от убийството на нашия син и приятел Никола Кирилов Киров в с. Каравелово. Момче в разцвета на младостта си, само на 23 години, с отлична репутация във фирмата, в която работеше, и бъдещ студент трети курс в Технически университет – филиал Пловдив.

Човекът, отнел живота на Ники – Нечо Стоянов Цанков, кадрови войник в 61-а Стрямска бригада гр. Карлово – беше пуснат на свобода от Военно-апелативен съд София срещу 5000 лв. парична гаранция. Той продължава да служи в редовете на Българската армия, все едно нищо не се е случило.

Убедени сме, че в Българската армия служат достойни мъже и жени, но категорично твърдим, че там няма място за хора, отнели човешки живот. Със съпругата ми сме възмутени и гневни. Нашият син лежал в двора му от 2 часа през нощта до 12 часа на обед, потънал в собствената си кръв и покрит с найлон, като животно, при 36° градуса. Недопустимо е такова деяние да остане без последствия“, пише Кирил Киров.

Инцидентът станал по време на празненство в двора на убиеца за раждането на втория му син. По време на тържеството Нечо извадил въздушна пушка и насочил оръжието срещу Никола, като по-късно произвел изстрел, въпреки че преди това казал, че пушката е празна. Никола бил улучен в областта на сърцето и починал на място.

Съдът преценил, че Нечо Цанков излиза под парична гаранция, защото убийството не е умишлено и е квалифицирано като инцидент.


Още по темата: общо новини по темата: 14
27.08.2025 »
30.07.2025 »
29.07.2025 »
23.07.2025 »
23.07.2025 »
18.07.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Шокираща новина за ремонта на Хуманитарната гимназия в Пловдив
10:27 / 17.09.2025
"Нито едно дете повече" е каузата на "Капана фест" в Пловдив за 1...
10:33 / 17.09.2025
"Нощ на ангелите" 3 надмина всички досегашни издания, събра се ог...
09:41 / 17.09.2025
Жена от Пловдив: Затваряйте прозорците! От Шекера обгазяват!
21:10 / 16.09.2025
Пловдивчанин към Общината: Направихте голяма глупост, върнете ста...
08:01 / 17.09.2025
Археолог: На Небет тепе трябва да има контролиран достъп
08:10 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
БК Локомотив Пловдив
Военен простреля смъртоносно младеж в Карловско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: