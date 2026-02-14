ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Днес е Задушница – денят, в който тишината говори най-силно. Паля свещ за теб, сине мой, и с пламъка ѝ ти изпращам цялата си душа.
Всеки ден те търся - Очите ми все още се спират на вратата, очаквайки твоя силует. В ума ми разговорът с теб никога не спира – споделям ти деня си, болката си и малките радости, които вече не са същите без теб.
Липсата е навсякъде - Ти ми липсваш в тишината на нашия дом, в предметите, до които си се докосвал, и в спомените, които пазя като най-голямото си съкровище.
Майчиното сърце не забравя - Времето минава, но празнотата не намалява – тя просто се превръща в пространство, изпълнено с обич. Благодаря на съдбата, че те имах, че беше мой и че ме научи на най-чистата любов.
"Смъртта не може да прекърши нишката между майка и дете. Днес се моля душата ти да е на светло, на спокойно и красиво място, където няма болка.“
Ти не си си отишъл, сине. Ти живееш във всяко мое вдишване, във всяка моя молитва и във всяка сълза, която днес се превръща в светлина.
Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят.
Plovdiv24.bg припомня, че на 17 юли
Според първоначално събраните доказателства по време на празненството Нечо Цанков, на 30 г., военнослужещ, е показвал на присъстващите въздушна пушка, като е произвел изстрел с нея и сачмата е попаднала в гърдите на пострадалия мъж, стоящ срещу него - Никола Киров. Той е и най-добрият му приятел, като е починал няколко минути по-късно.
Нечо е бил тестван с техническо средство за употреба на алкохол, като уредът е отчел положителен резултат от 1,7 промила.
