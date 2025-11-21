Родителите на младия мъж, убит от най-добрия си приятел: В момента на изстрела никой не е чул или видял какво се е случило

© На 17 юли 2025 г. Нечо Цанков кани гости в дома си в село Каравелово, за да отпразнуват раждането на второто му дете. Компанията пие алкохол, приятелски разговаряли помежду си и никой не се карал с никого. Към 2 часа през нощта солидно почерпеният Цанков извадил въздушна въздушна пушка.



Един от присъстващите го предупредил: “Прибери я, да не стане беля", а ефрейторът отговорил, "че е празна". Последвал е фатален изстрел, който улучва смъртоносно в областта на сърцето приятелят му Никола Киров.



Съдът преценя, че Нечо Цанков излиза под парична гаранция, защото убийството не е умишлено и е квалифицирано като инцидент.



Родителите на 23-годишния студент Делка Илинова и Кирил Киров вече четири месеца живеят с тежката загуба на сина си.



"Никола беше много добро момче, обичаше хората и животните“, споделят родителите в свое гостуване в "Блиц Пловдив".



По случая има много неизвестни. Не е ясно как сачма от въздушната пушка е преминала през гърдите на Никола, излязла през гърба и рикоширала в предмет зад него. Родителите смятат, че доверието на Никола към приятеля му Нечо Цанков е било фатално.



"Това, че Цанков твърди, че не е знаел, че пушката е заредена, не го освобождава от отговорност. Като военнослужещ той трябва да провери оръжието. Още повече, че сред гостите е имало колеги, които са му направили забележка да махне пушката“, казват те.



Родителите подчертават, че ще изчакат институциите да си свършат работата:



"Очакваме експертизи за пушката и други детайли. Надяваме се всичко да бъде направено по закон“. Те изразяват възмущение, че Цанков все още работи в карловската бригада, но според адвокати и висши военни до окончателната присъда не могат да се предприемат действия по отстраняването му.



"От чисто човешка гледна точка смятаме, че този човек трябва да бъде отстранен. Той е признал вината си, бил е задържан в ареста и е извършил това деяние след употреба на алк © Нечо Цанков и Никола Киров охол“, добавят родителите.



Според бащата, смущаващо е и твърдението на присъстващите приятели на Нечо Цанков. В момента на изстрела никой не е чул, нито видял, нито разбрал, че Никола е прострелян. Чули само пляк.



Никола е бил прав, започнал е да повръща кръв, но всички си мислели, че това е реакция от изпития алкохол. Когато Никола се свлича на земята, те му събличат блузата, виждат на гърдите му кръв и установяват, че той е прострелян.



Родителите смятат, че първата помощ е била оказана неправилно и това е допринесло за смъртта му.



"Би трябвало като военнослужещи да знаят как да окажат помощ при прострелване в гръдния кош. Никола се е борил 50 минути за живота си, давейки се в собствената си кръв“, казва бащата.



Родителите подчертават, че очакват справедлива присъда за извършителя и настояват институциите да изпълнят задълженията си без компромиси:



"Животът е най-ценното и нищо не бива да се подценява“.



