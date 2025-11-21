ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Родителите на младия мъж, убит от най-добрия си приятел: В момента на изстрела никой не е чул или видял какво се е случило
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:19Коментари (0)180
©
На 17 юли 2025 г. Нечо Цанков кани гости в дома си в село Каравелово, за да отпразнуват раждането на второто му дете. Компанията пие алкохол, приятелски разговаряли помежду си и никой не се карал с никого. Към 2 часа през нощта солидно почерпеният Цанков извадил въздушна въздушна пушка.

Един от присъстващите го предупредил: “Прибери я, да не стане беля", а ефрейторът отговорил, "че е празна". Последвал е фатален изстрел, който улучва смъртоносно в областта на сърцето приятелят му Никола Киров. 

Съдът преценя, че Нечо Цанков излиза под парична гаранция, защото убийството не е умишлено и е квалифицирано като инцидент.

Родителите на 23-годишния студент Делка Илинова и Кирил Киров вече четири месеца живеят с тежката загуба на сина си.

"Никола беше много добро момче, обичаше хората и животните“, споделят родителите в свое гостуване в "Блиц Пловдив".

По случая има много неизвестни. Не е ясно как сачма от въздушната пушка е преминала през гърдите на Никола, излязла през гърба и рикоширала в предмет зад него. Родителите смятат, че доверието на Никола към приятеля му Нечо Цанков е било фатално.

"Това, че Цанков твърди, че не е знаел, че пушката е заредена, не го освобождава от отговорност. Като военнослужещ той трябва да провери оръжието. Още повече, че сред гостите е имало колеги, които са му направили забележка да махне пушката“, казват те.

Родителите подчертават, че ще изчакат институциите да си свършат работата:

"Очакваме експертизи за пушката и други детайли. Надяваме се всичко да бъде направено по закон“. Те изразяват възмущение, че Цанков все още работи в карловската бригада, но според адвокати и висши военни до окончателната присъда не могат да се предприемат действия по отстраняването му.

"От чисто човешка гледна точка смятаме, че този човек трябва да бъде отстранен. Той е признал вината си, бил е задържан в ареста и е извършил това деяние след употреба на алк
©
Нечо Цанков и Никола Киров
охол“, добавят родителите.

Според бащата, смущаващо е и твърдението на присъстващите приятели на Нечо Цанков. В момента на изстрела никой не е чул, нито видял, нито разбрал, че Никола е прострелян. Чули само пляк.

Никола е бил прав, започнал е да повръща кръв, но всички си мислели, че това е реакция от изпития алкохол. Когато Никола се свлича на земята, те му събличат блузата, виждат на гърдите му кръв и установяват, че той е прострелян.

Родителите смятат, че първата помощ е била оказана неправилно и това е допринесло за смъртта му.

"Би трябвало като военнослужещи да знаят как да окажат помощ при прострелване в гръдния кош. Никола се е борил 50 минути за живота си, давейки се в собствената си кръв“, казва бащата.

Родителите подчертават, че очакват справедлива присъда за извършителя и настояват институциите да изпълнят задълженията си без компромиси:

"Животът е най-ценното и нищо не бива да се подценява“.



Още по темата: общо новини по темата: 15
17.09.2025 Родителите на Никола Киров: Нашият син бе оставен да умре като животно в двора на убиеца
27.08.2025 Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът, който отне един невинен живот
30.07.2025 Убийството край Пловдив: Не е имало никакъв конфликт
29.07.2025 Пуснаха под парична гаранция военния, който простреля неволно, но смъртоносно приятел
23.07.2025 Близки и опечалени изпратиха в последния му път момчето, което не успя да навърши 24
23.07.2025 Само една сачма е имало в пушката, с която военният уби най-близкия си приятел. Мислел, че е празна
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Ефективни присъди за двама шофьори, предизвикали ПТП със загинало...
14:52 / 21.11.2025
Пловдив затвърждава позицията си като ключов академичен център в ...
14:30 / 21.11.2025
Дъжд от вино ще се лее в Пловдив
15:01 / 21.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се прев...
12:52 / 21.11.2025
Бащи протестираха в Пловдив
12:57 / 21.11.2025
В Пловдив вече има още една атракция без аналог на Балканите
12:23 / 21.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
21:10 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Футбол - други
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: