ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Родителите на младия мъж, убит от най-добрия си приятел: В момента на изстрела никой не е чул или видял какво се е случило
Един от присъстващите го предупредил: “Прибери я, да не стане беля", а ефрейторът отговорил, "че е празна". Последвал е фатален изстрел, който улучва смъртоносно в областта на сърцето приятелят му Никола Киров.
Съдът преценя, че Нечо Цанков излиза под парична гаранция, защото убийството не е умишлено и е квалифицирано като инцидент.
Родителите на 23-годишния студент Делка Илинова и Кирил Киров вече четири месеца живеят с тежката загуба на сина си.
"Никола беше много добро момче, обичаше хората и животните“, споделят родителите в свое гостуване в "Блиц Пловдив".
По случая има много неизвестни. Не е ясно как сачма от въздушната пушка е преминала през гърдите на Никола, излязла през гърба и рикоширала в предмет зад него. Родителите смятат, че доверието на Никола към приятеля му Нечо Цанков е било фатално.
"Това, че Цанков твърди, че не е знаел, че пушката е заредена, не го освобождава от отговорност. Като военнослужещ той трябва да провери оръжието. Още повече, че сред гостите е имало колеги, които са му направили забележка да махне пушката“, казват те.
Родителите подчертават, че ще изчакат институциите да си свършат работата:
"Очакваме експертизи за пушката и други детайли. Надяваме се всичко да бъде направено по закон“. Те изразяват възмущение, че Цанков все още работи в карловската бригада, но според адвокати и висши военни до окончателната присъда не могат да се предприемат действия по отстраняването му.
"От чисто човешка гледна точка смятаме, че този човек трябва да бъде отстранен. Той е признал вината си, бил е задържан в ареста и е извършил това деяние след употреба на алк
Според бащата, смущаващо е и твърдението на присъстващите приятели на Нечо Цанков. В момента на изстрела никой не е чул, нито видял, нито разбрал, че Никола е прострелян. Чули само пляк.
Никола е бил прав, започнал е да повръща кръв, но всички си мислели, че това е реакция от изпития алкохол. Когато Никола се свлича на земята, те му събличат блузата, виждат на гърдите му кръв и установяват, че той е прострелян.
Родителите смятат, че първата помощ е била оказана неправилно и това е допринесло за смъртта му.
"Би трябвало като военнослужещи да знаят как да окажат помощ при прострелване в гръдния кош. Никола се е борил 50 минути за живота си, давейки се в собствената си кръв“, казва бащата.
Родителите подчертават, че очакват справедлива присъда за извършителя и настояват институциите да изпълнят задълженията си без компромиси:
"Животът е най-ценното и нищо не бива да се подценява“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Ефективни присъди за двама шофьори, предизвикали ПТП със загинало...
14:52 / 21.11.2025
Пловдив затвърждава позицията си като ключов академичен център в ...
14:30 / 21.11.2025
Дъжд от вино ще се лее в Пловдив
15:01 / 21.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се прев...
12:52 / 21.11.2025
Бащи протестираха в Пловдив
12:57 / 21.11.2025
В Пловдив вече има още една атракция без аналог на Балканите
12:23 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS