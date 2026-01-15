ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (15)
Две добри новини за Любо Пенев, транспортират го от Дрезден в София
12:23
© Plovdiv24.bg
Любослав Пенев ще бъде прехвърлен скоро в София, където да продължи лечението му. Легендата на ЦСКА и българския футбол вече трети месец е в германска клиника в Дрезден заради злокачествен тумор на бъбрека. Любо беше подложен на масирана имунотерапия, която засега протича добре, а самият той понася стабилно.

От известно време софийска клиника е започнала да прилага същото лечение, на което Пенев е подложен в Дрезден. Поради тази причина се очаква Любо да продължи лечението си на родна територия, което ще е по-добре както за самия треньор, така и за семейството му и най-вече за неговата съпруга, която е неотлъчно до него в германския град вече месеци наред.

"Има две добри новини за Любо Пенев. Едната е, че до момента той се справя с имунотерапията. Другата е, че ще бъде върнат в София. Има един важен въпрос, който трябва да бъде разрешен в следващите дни - да се намери начин как Любо да бъде транспортиран в България. За целта трябва да се използва частен или медицински самолет, тъй като е пълен абсурд той да пътува с редовните авиолинии. Разбрахме, че се търсят варианти - дали ЦСКА, дали държавата, да помогнат с транспортирането", заявиха пред Блиц източници, близки до 59-годишния легендарен българин.
