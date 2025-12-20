ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Любо Пенев премина първия курс по имунотерапия
"Пенев вече премина първия курс по имунотерапия, като половината от необходимата сума за процедурата (25 302,49 лв.) бе преведена от средствата, които се набират в дарителската кампания на нашата фондация", информираха от клуба.
Към днешна дата (19 декември) общо 612 дарители са откликнали на призива на Фондация ЦСКА за оказване на помощ за лечението на Любослав Пенев, а след направения превод наличната сума в дарителската сметка е 57 517,17 лв.
Фондация ЦСКА също се включи с дарение в размер на 30 000 лв., които ще бъдат използвани изцяло за текущите и предстоящите разходи, свързани с лечението на Любослав Пенев.
Лечението е процес, който изисква време, постоянство и значителни средства, поради което Фондация ЦСКА отново призовава всички, които имат възможност, да се включат в кампанията.
Нека застанем до Любо в най-важната му битка! Той го заслужава!
Любо, с теб сме!"
Дарителската сметка:
BG05FINV91501217776642
Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев
Данните с броя на дарителите и събраните средства се актуализират всеки ден на страницата на Фондация ЦСКА", заявиха от "червения" клуб.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Заместник районният прокурор на Пловдив: Водят се спорове за собс...
18:23 / 20.12.2025
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на...
18:09 / 20.12.2025
Тихомир Атанасов: Партия "Трети март" приема Румен Радев като неф...
16:04 / 20.12.2025
Нови правила за електрическите тротинетки?
15:27 / 20.12.2025
Пеевски обвини ПП/ДБ за освобождаването под гаранция на директора...
13:52 / 20.12.2025
Честито на четвъртата в списъка за служебен премиер
10:04 / 20.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS