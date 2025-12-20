Любо Пенев премина първия курс по имунотерапия

© NOVA Фондация ЦСКА продължава активната си кампания в подкрепа на легендарния нападател Любослав Пенев, който се бори с тежко заболяване в Германия.



"Пенев вече премина първия курс по имунотерапия, като половината от необходимата сума за процедурата (25 302,49 лв.) бе преведена от средствата, които се набират в дарителската кампания на нашата фондация", информираха от клуба.



Към днешна дата (19 декември) общо 612 дарители са откликнали на призива на Фондация ЦСКА за оказване на помощ за лечението на Любослав Пенев, а след направения превод наличната сума в дарителската сметка е 57 517,17 лв.



Фондация ЦСКА също се включи с дарение в размер на 30 000 лв., които ще бъдат използвани изцяло за текущите и предстоящите разходи, свързани с лечението на Любослав Пенев.



Лечението е процес, който изисква време, постоянство и значителни средства, поради което Фондация ЦСКА отново призовава всички, които имат възможност, да се включат в кампанията.



Нека застанем до Любо в най-важната му битка! Той го заслужава!



Любо, с теб сме!"



Дарителската сметка:



BG05FINV91501217776642



Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев



Данните с броя на дарителите и събраните средства се актуализират всеки ден на страницата на Фондация ЦСКА", заявиха от "червения" клуб.