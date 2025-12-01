ПФК Локомотив към Любо и Боби: Сигурни сме, че ще спечелите и тази битка

© ПФК Локомотив Пловдив изразява своята подкрепа към Борислав Михайлов и Любослав Пенев в този труден за тях момент.



Сигурни сме, че ще спечелите и тази битка, както сте печелили много други през своята кариера!



Пожелаваме ви сили, кураж и бързо възстановяване!



Това написаха от ПФК Локомотив в официалните клубни платформи в социалната мрежа.