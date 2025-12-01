ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Локомотив към Любо и Боби: Сигурни сме, че ще спечелите и тази битка
Автор: Стойчо Генов 10:29Коментари (0)316
©
ПФК Локомотив Пловдив изразява своята подкрепа към Борислав Михайлов и Любослав Пенев в този труден за тях момент.

Сигурни сме, че ще спечелите и тази битка, както сте печелили много други през своята кариера!

Пожелаваме ви сили, кураж и бързо възстановяване!

Това написаха от ПФК Локомотив в официалните клубни платформи в социалната мрежа.
Още по темата: общо новини по темата: 4
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
30.11.2025






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Три изразителни победи и една загуба за юношите на Локомотив през уикенда
 От "Лаута": Цялата локомотивска общност е обединена в подкрепата си към Любо Пенев
 Слаб завършек на календарната година за втория отбор на Локомотив
 Димитров свири ЦСКА - Локо, Драганов с първи мач на Ботев след прекратеното дерби
 Локомотив пуска в продажба два юбилейни клубни календара
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: