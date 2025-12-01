ПФК Ботев: Кураж, Ел Голеадор!

© ПФК Ботев (Пловдив) също изрази искрена подкрепа към Любослав Пенев в трудния за него момент.



Припомняме, че в своята кариера специалистът бе известно време треньор на "жълто-черните".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:



Ботев Пловдив изразява пълната си подкрепа към Любослав Пенев в трудния момент.



Сигурни сме, че легендарният голмайстор ще спечели и тази битка!



Кураж, Ел Голеадор!