ПФК Ботев: Кураж, Ел Голеадор!
Автор: Стойчо Генов 10:35Коментари (0)395
©
ПФК Ботев (Пловдив) също изрази искрена подкрепа към Любослав Пенев в трудния за него момент.

Припомняме, че в своята кариера специалистът бе известно време треньор на "жълто-черните".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:

Ботев Пловдив изразява пълната си подкрепа към Любослав Пенев в трудния момент.

Сигурни сме, че легендарният голмайстор ще спечели и тази битка!

Кураж, Ел Голеадор!
