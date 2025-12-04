Откривателят на Любо Пенев: Свалил е 30 кг за по-малко от месец, състоянието му е много тревожно

© Plovdiv24.bg "Откривателят" на Любослав Пенев - Хуанхо Родри, разкри подробности за здравословното състояние на легендата. Испанският специалист направи това в предаването La Tribu на Радио MARCA.



Родри е технически директор на Валенсия при пристигането на Пенев на "Местая" през 1989 година. Той има основна заслуга за привличането му от ЦСКА и често е определян като негов "футболен баща".



"Състоянието му е много сложно, много тревожно“, обясни той, добавяйки, че Пенев е "стабилен, чака решение за лечение“. Слабостта му е изключителна: "Любо е свалил 30 килограма за по-малко от месец“, разкри той, подчертавайки ситуация, която описа като "много сериозна“ и която е разтревожила семейството, приятелите и феновете му.



Бившият мениджър обясни, че екснападателят на Валенсия страда от "рак на бъбреците, който се е разпространил в други органи“. Планираното лечение, базирано на имунотерапия, ще бъде палиативна, насочена към забавяне на прогресията на метастазите“, повтори той, следвайки обясненията на самите лекари.



Медицинското лечение се извършва в частна клиника в Аугсбург, Германия, където разходите са много високи. Хуанхо потвърди, че очакваният диапазон е между 250 000 и 300 000 евро. Поради това е открит канал за финансово сътрудничество и се очаква участието на клубовете, за които е играл Пенев: "Предполагам, че всички те ще помогнат“, отбеляза той.



"Любо е символ на валенсианизма от дълго време. Никога не съм виждал толкова силна реакция от феновете. Скандирането "Любо, Любо“ беше почти синоним на самата Валенсия“, обясни Родри, подчертавайки емоционалното въздействие на неговия състезателен дух и личност.