|НИМХ: Внимание, снеговалежи!
В жълто са оцветени: Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Търговище и части от Пловдив, Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Велико Търново, Силистра, Сливен, Ямбол.
Днес ще бъде облачно, на много места с валежи: в Северна България предимно от сняг, в Южна - от дъжд, които, с понижението на температурите, в повечето райони ще премине в сняг. В Добруджа и Лудогорието ще се образуват поледици. Значителни по количество ще бъдат валежите в Централна и Източна България. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания. Температурите ще се понижават и към 14 часа в Северна България и по високите западни полета ще бъдат между минус 3° и 0°, в Южна - между 0° и 4°, малко по-високи в крайните югозападни райони; в София ще е около нулата.
В планините ще бъде облачно със снеговалежи, значителни по количество в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятърът от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне. По планинските проходи ще има виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.
По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които към края на денонощието ще преминават в сняг. На места, главно по северното крайбрежие, ще има условия за поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 4°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
