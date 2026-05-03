Редица сигнали за закъсали автомобили в усложнената обстановка зарди снега са постъпили в районите на проходите "Превала“ и "Рожен“, както и в Пампорово, заради непочистени пътни участъци. Областният управител на Смолян Зарко Маринов е подал сигнал на телефон 112 поради влошената обстановка.

Той посочи, че има уверение, че техника е насочена към засегнатите участъци, но до 9:00 часа не е имало машини по пътя към Пампорово. Малко преди курорта, на 12-процентовия наклон има закъсали автомобили заради снежната покривка.

По разпореждане на директора на полицията старши комисар Костадин Пачеджиев, полицейски екипи извършват обходи и съставят констативни протоколи за състоянието на пътищата. Очаква се да бъдат наложени санкции на фирмата, отговаряща за зимното поддържане.

Областният управител е настоял пред Агенция "Пътна инфраструктура“ за извършване на обстоен преглед на пътните участъци през проходите "Рожен“ и "Превала“ – Стойките. Той иска и предприемане на спешни мерки за отстраняване на пропадането на пътя в района на Стойките. Движението там от няколко години се осъществява в едното платно.