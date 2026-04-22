Днес е най-студеният ден от седмицата и докато в Пловдив вали дъжд, то в сърцето на Родопите зимата реши да напомни за себе си. Жителите на село Манастир, община Лъки, се събудиха днес с тънка снежна покривка.

Кадрите от заснеженото село бяха публикувани в социалните мрежи, напомняйки ни колко непредвидима може да бъде планината.

Покривът на Пловдивска област

Село Манастир неслучайно е известно като най-високото населено място в Пловдивска област. Разположено на впечатляващите 1460 метра надморска височина, то предлага чист въздух и спиращи дъха гледки, но и суров климат, който често изненадва неподготвените туристи.

Сняг през май? За Манастир това е норма

Въпреки че за хората в низината снегът в края на април изглежда като аномалия, за местните жители това не е нищо необичайно. Историята на селото помни многобройни случаи, в които снеговалежи се случват в средата и края на месец април, като понякога натрупват значителна покривка.

Не са редки случаите, в които сняг вали дори през месец май, прекъсвайки за кратко пролетния цъфтеж.

Благодарение на своето местоположение, село Манастир е едно от местата с най-дълго задържаща се снежна покривка в Южна България, което го прави уникално за екотуризъм и зимни разходки.

Пътна обстановка

Към 22 април 2026 г. пътищата до селото са проходими при зимни условия. Властите призовават шофьорите, които планират пътуване към високите части на Родопите, да не бързат със смяната на зимните гуми и да бъдат подготвени за резки промени в температурите.