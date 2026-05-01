До 15 см достига снежната покривка в Пампорово и високите части на Смолянска област вследствие на обилните снеговалежи от снощи, съобщиха от Планинската спасителна служба в курорта.

Почистени от снега и опесъчени са проходите "Превала“ и "Пампорово“, както и високите части в община Доспат. Това съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян. Движението в тези участъци трябва да се осъществява внимателно.

Движението по пътищата в по-ниските части на областта се осъществява нормално, пътищата са предимно мокри. Времето е облачно без валежи.

Тази сутрин е получен сигнал за пропадане на пътното платно по пътя Смолян – Пампорово, в района на Райковски ливади. Участъкът е обозначен и преминаването там трябва да се извършва с повишенно внимание.