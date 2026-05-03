Зимата от най-високия връх на Стара планина отказва да си тръгне. Снежната покривка на връх Ботев (2376 м) е достигнала внушителни нива, принуждавайки метеоролозите и служителите в базата да прокопават истински тунели, за да се придвижват.

Кадър от днешния ден. публикуван във фейсбук групата "Група за планински преходи" показва впечатляващия мащаб на снежната стихия. Входът на метеорологичната станция е буквално затрупан, като се е наложило изкопаването на проход с височина над два метра. Тези огромни маси са резултат от характерните за върха навявания - интензивно натрупване на сняг на едно място чрез действието на силния вятър.

ПСС предупреждава, че заради големите навявания в района на връх Ботев и високите части на Централен Балкан опасността от лавини остава висока. Пътеките са напълно заличени, а времето се променя в рамките на минути.

Очаква се през следващите дни температурите леко да се повишат, но снежната блокада на Ботев вероятно ще се задържи до края на месец