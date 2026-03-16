Тома Цилев напусна днес "черно-белия" футболен клуб.
Припомняме, че от "Лаута" обясниха раздялата с изречението "Причината за това решение е изцяло лична и е свързана с нови професионални ангажименти".
Тези нови професионални ангажименти са свързани с политиката. Тома Цилев влиза в листата на "Прогресивна България" на бившия държавен глава Румен Радев.
Официално тази листа ще бъде обявена днес в 16,00 часа.
Plovdiv24.bg се свърза с Тома Цилев за коментар. Ето какво заяви той:
"Засега няма какво повече да коментирам. Нека не изпреварваме събитията. Мога да кажа само, че ново предизвикателство за мен не е свързано с футбола".
