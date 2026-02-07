ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (0) | Вчера (11)
Локомотив удари ЦСКА в Пловдив и отново е на върха в Супер Волей
Автор: Стойчо Генов 22:56 / 07.02.2026Коментари (0)217
©
Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) отново зарадва своите привърженици и спечели 12-а победа от началото на сезона в мъжкото волейболно първенство на България. Черно-белите удариха ЦСКА с 3:1 (25:23, 25:18, 26:28, 25:22) гейма в дербито от 15-ия кръг, което се игра в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" в Пловдив.

Така възпитаниците на треньора Найден Найденов запазиха първото място във временното класиране с актив от 34 точки (12 победи и 1 загуба). На второ място също с 34 точки е тимът на Левски, но и с мач повече (12 победи, 2 загуби). ЦСКА остана на трета позиция с 32 точки (10 победи и 4 загуби).

Дербито продължи 2 часа, като локомотивци за пореден път показаха характер, укрилени от своите верни привърженици.

Най-голяма интрига имаше в третия гейм, в който Локомотив Авия поведе с 20:17 и малко след това дори имаше мачбол, но го изпусна. последва изравняване и в крайна сметка "армейците" се върнаха в двубоя след 28:26 в тяхна полза.

В четвъртия гейм ЦСКА поведе с 5:2, но този път последва бързо изравняване. Играта вървеше точка за точка до 18:18, когато след две поредни извънземни спасявания на либерото Мартин Иванов и успешни контраатаки, черно-бялата машина дръпна с 2 точки. малко след това Кристиян Алексов сложи точка на спора с бомбен ас за окончателното 25:22.

Алексов стана MVP на срещата. Той бе и най-резултатен с 22 точки. Централните блокировачи Кирил Колев и Ивайло Дамянов добавиха съответно 13 и 12 точки, като общо двамата записаха 9 блокади.
Още по темата: общо новини по темата: 238
30.01.2026
16.01.2026
15.01.2026
13.01.2026
11.01.2026
08.01.2026
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: