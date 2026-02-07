Локомотив удари ЦСКА в Пловдив и отново е на върха в Супер Волей

© Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) отново зарадва своите привърженици и спечели 12-а победа от началото на сезона в мъжкото волейболно първенство на България. Черно-белите удариха ЦСКА с 3:1 (25:23, 25:18, 26:28, 25:22) гейма в дербито от 15-ия кръг, което се игра в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" в Пловдив.



Така възпитаниците на треньора Найден Найденов запазиха първото място във временното класиране с актив от 34 точки (12 победи и 1 загуба). На второ място също с 34 точки е тимът на Левски, но и с мач повече (12 победи, 2 загуби). ЦСКА остана на трета позиция с 32 точки (10 победи и 4 загуби).



Дербито продължи 2 часа, като локомотивци за пореден път показаха характер, укрилени от своите верни привърженици.



Най-голяма интрига имаше в третия гейм, в който Локомотив Авия поведе с 20:17 и малко след това дори имаше мачбол, но го изпусна. последва изравняване и в крайна сметка "армейците" се върнаха в двубоя след 28:26 в тяхна полза.



В четвъртия гейм ЦСКА поведе с 5:2, но този път последва бързо изравняване. Играта вървеше точка за точка до 18:18, когато след две поредни извънземни спасявания на либерото Мартин Иванов и успешни контраатаки, черно-бялата машина дръпна с 2 точки. малко след това Кристиян Алексов сложи точка на спора с бомбен ас за окончателното 25:22.



Алексов стана MVP на срещата. Той бе и най-резултатен с 22 точки. Централните блокировачи Кирил Колев и Ивайло Дамянов добавиха съответно 13 и 12 точки, като общо двамата записаха 9 блокади.