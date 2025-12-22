ИЗПРАТИ НОВИНА
Локомотив Авиа сгъна Нефтохимик и е на първо място
Локомотив Авиа победи гостуващия тим на Нефтохимик Бургас с 3:1 гейма (25:19, 23:25, 25:17, 25:18) в мач от 11-и кръг на мъжкото ни волейболно първенство. 

Момчетата на Найден Найденов са лидери във временното класиране с 9 победи и 1 поражение, докато Нефтохимик е на 4-то място със 7 успеха и 3 поражения.
