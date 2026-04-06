Очаква ни битка, в която нашите момчета ще се хвърлят, за да донесат втори успех, преди третия двубой в Пловдив. САМО ЛОКО! Така от волейболния Локомотив Авиа анонсираха предстоящия днес сблъсък с Нефтохимик 2010. Вторият мач от полуфиналната серия в първенството е тази вечер от 19,00 часа в зала "Младост" в Бургас и ще бъде излъчван пряко по Мах Sport 2.
Черно-белите направиха убедителна първа крачка към финала в Супер Волей, след като се наложиха над своя съперник с категоричното 3:0 (25:20, 25:21, 25:19) гейма в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" на булевард "България" в Пловдив.
Тимът, воден от Найден Найденов, доминираше още от самото начало, като наложи високо темпо и ефективна игра на мрежата, което затрудни сериозно бургазлии.
Полуфиналната серия се играе до три победи от максимум пет мача.
