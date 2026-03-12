ЗАРЕЖДАНЕ...
Локомотив загуби фатален гейм и изпусна лидерството в редовния сезон
Двубоят се игра в залата на ПУ "Паисий Хилендарски", като черно-белите постигнаха 17-и успех от началото на сезона.
Загубеният гейм обаче костваше отстъпване на лидерството във временното класиране. Шампионът Левски победи ЦСКА с 3:0 гейма и така се изравни по точки и по геймова разлика с Локомотив Авиа. "Сините" обаче са с по-добри показатели в точковото съотношение при геймовете и така излязоха на първо място.
В последния кръг Левски ще приеме в своята зала последния в класирането Дунав и при очакван успех с 3:0 гейма ще завърши редовния сезон на първо място, кактото и да направи Локомотив Авиа при гостуването си на Нефтохимик 2010 в Бургас.
Това означава, че ако се стигне до финален плейоф за шампионската титла между Левски и Локомотив, столичният тим ще има предимство от едно домакинство повече.
Най-резултатни за Локомотив Авиа в двубоя срещу Берое станаха Димитър Дулчев и капитанът Тодор Вълчев (4 аса) с по 19 точки, а Кристиян Алексов добави 15. На познатото си добро ниво и много важни топки в защита бе либерото Мартин Иванов, който бе и определен за MVP.
Стоичков отново подкрепи Марица в Колодрума, жълто-сините ще се борят за трето място в групата
27.01
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
