ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (13)
Казийски избухна с 26 точки при първа победа на Халкбанк в Шампионската лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:11Коментари (0)208
© CEV
виж галерията
Матей Казийски бе лидер за тима си Халкбанк Анкара при победата над Галатасарай с 3:2 (25:18, 25:19, 18:25, 35:37, 18:16) в Шампионската лига. Мачът продължи повече от два часа и половина и това бе първи успех на тима от турската столица в груповата фаза на най-силния турнир през този сезон.

Особено драматичен бе четвъртият гейм, който завърши с успех на Галатасарай с 37:35.

В първия кръг Халкбанк Анкара загуби от Богданка Люблин с капитана на националния отбор Алекс Грозданов с 0:3 при гостунето си.  

Казийски завърши с 26 точки - 24 от атака при 55% успеваемост и две успешни блокади. Българският ветеран, който започна сезона в пловдивския Локомотив Авиа, имаше и 77% позитивно посрещане. С по-голям актив от него за тима на треньора Радостин Стойчев завърши само диагоналът Йоанди Леал Идалго, който реализира 29 в драматичния мач.

Другият българин в Халбанк - Цветан Соколов, не взе участие в мача. Френският национал Жан Патри отбеляза 23 за Галатасарай.
Още по темата: общо новини по темата: 232
07.01.2026
06.01.2026
05.01.2026
22.12.2025
15.12.2025
11.12.2025
предишна страница [ 1/39 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Треньорът на Локомотив: Вярвам в момчетата, продължаваме да се борим!
 Здрава битка в "Колодрума", но Локо приключи участието си в Европа
 ВК Локомотив: Сърцата - на игрището! Гласовете - на трибуните! Време е за шоу!
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: