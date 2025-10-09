ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (15)
Фен на Локо от дете, пловдивчанин бе представен в черно-белите от ПАОК
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:22Коментари (0)128
©
Известен пловдивски волейболист ще продължи кариерата си в гръцкия елитен клуб ПАОК (Солун). Става въпрос за централния блокировач Николай Къртев, който бе представен официално от "черно-белите".

30-годишният Къртев спечели през миналия сезон титлата и националната купа на Чехия с тима на Лви Прага. сега той ще е съотборник на сънародника си Николай Колев, който бе привлечен в тима от Солун преди началото на миналия сезон.

Къртев е юноша на пловдивския Виктория Волей, а у нас е играл още в отборите на Монтана, Нефтохимик, Хебър и Локомотив Пловдив.  Преди време централният блокировач призна, че от дете е привърженик на футболния Локомотив Пловдив. В чужбина Николай Къртев се е подвизавал още във френския Тулуза и в турския Аркас Спор Измир.

"Много съм щастлив, че се присъединявам към ПАОК. Горд съм, че ще играя за такъв клуб, един от най-големите в Гърция. Вярвам, че присъствието на Колев в състава ще направи адаптацията ми много бърза, защото освен сънародник, той е и добър мой приятел", коментира 204-сантиметровият волейболист.

Гледайте в прикаченото видео краткото представяне на Къртев в ПАОК!

