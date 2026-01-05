ИЗПРАТИ НОВИНА
ВК Локомотив: Сърцата - на игрището! Гласовете - на трибуните! Време е за шоу!
Автор: Стойчо Генов 11:31
Волейболен клуб Локомотив Авиа (Пловдив) отправи призив за подкрепа към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с предстоящия реванш в турнира за Купата на CEV срещу румънския Динамо (Букурещ).

Мачът е утре (6 януари) от 18,00 часа в зала "Колодрума". Подобен призив направи и една от големите "черно-бели" фракции - "Трибуна Бесика".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на ВК Локомотив Авиа:

Сърцата - на игрището! Гласовете – на трибуните!

Време е за шоу. Време е за реванш.

На 6 януари от 18:00 ч. зала "Колодрума“ ще кипи от емоции. "Черно-бялата" лавина от Локомотив Авиа приема Динамо (Букурещ) в решителния реванш от Купата на CEV. След първия мач в Румъния знаем едно – за да продължим напред, ни трябва победа с 3:0 или 3:1 и шанс в "златния гейм“.

Това не е просто мач. Това е момент, в който отбор и публика трябва да бъдат едно цяло. Всеки вик, всяка аплодисмент и всяка емоция имат значение. Независимо, че не сме свикнали в тази зала, нашите фенове ще бъдат допълнителния играч.

Елате да започнем годината с голям волейбол, с много страст и незабравими моменти.

Елате да превърнем "Колодрума“ в крепост и да си направим истинско волейболно шоу.

6 януари, 18:00 ч. зала "Колодрума“

Очакват ни битка, адреналин и положителни емоции. Очакваме ви!

Ето какво гласи и съобщението на "Трибуна Бесика":

Зала "Колодрум“ ще бъде арена на истинска европейска волейболна битка! Волейболният Локомотив Пловдив се изправя срещу румънския гранд Динамо Букурещ в изключително важен и труден мач от европейската сцена.

Приятели, европейският Локомотив има нужда от своята публика! Време е да застанем рамо до рамо на трибуните и да дадем цялата си енергия и подкрепа на момчетата под мрежата.

Нека превърнем зала "Колодрум“ в истинска черно-бяла крепост и покажем, че Пловдив стои зад своя волейболен Локомотив!
