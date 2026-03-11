Сподели Сподели
Фенклубът на Локомотив Пловдив отправи призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с днешния мач на волейболния Локомотив Авиа срещу Берое.

Двубоят е от предпоследния кръг на редовния сезон в Супер Волей и започва в 19,00 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Днес ни очаква много важен сблъсък от предпоследния кръг на efbet Супер Волей! Локомотив приема Берое 2016 в залата на Пловдивския университет.

Подкрепата от трибуните ще бъде ключова, затова нека напълним залата и застанем зад нашия отбор преди началото на плейофите.

Начало: 19:00 ч.

Само Локо!