Фенклубът на Локомотив Пловдив отправи призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с днешния мач на волейболния Локомотив Авиа срещу Берое.Двубоят е от предпоследния кръг на редовния сезон в Супер Волей и започва в 19,00 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:Днес ни очаква много важен сблъсък от предпоследния кръг на efbet Супер Волей! Локомотив приема Берое 2016 в залата на Пловдивския университет.Подкрепата от трибуните ще бъде ключова, затова нека напълним залата и застанем зад нашия отбор преди началото на плейофите.Начало: 19:00 ч.Само Локо!