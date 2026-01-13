Изненада! Един от големите конкуренти на Локомотив се раздели с треньора си

© Изненадваща треньорска промяна настъпи в един от основните конкуренти на пловдивския Локомотив Авиа за медалите в първенството и Купата на България по волейбол при мъжете през настоящия сезон.



Става въпрос за бургаския Нефтохимик 2010, който се раздели с досегашния си наставник Франческо Кадеду.



Новината бе потвърдена от бургазлии, с уточнението, че раздялата е по взаимно съгласие.



"Клубът благодари много на италианския специалист за работата му и му желае здрави и успехи за вбъдеще. До края на сезона отборът ще бъде воден от спортния директор Иван Станев", завършва официалното съобщение на ВК Нефтохимик 2010.



Припомняме, че утре в Самоков започва турнирът за Купата на България. Нефтохимик излиза срещу Берое в четвъртфинална битка от 14,30 часа. Преди това от 12,00 часа Локомотив Авиа (Пловдив) се изправя срещу Монтана.



Другите два четвъртфинала са Левски (София) - Пирин (Разлог) и ЦСКА - Дея спорт (Бургас).