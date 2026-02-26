ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Категорична победа като гост за Локомотив над неудобен съперник
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:27Коментари (0)187
Локомотив Авиа (Пловдив) спечели категорично гостуването си на Пирин (Разлог) с 0:3 (23:25, 19:25, 23:25) гейма в мач от 18-ия кръг на мъжкото елитно волейболно първенство. Двубоят в Разлог приключи след малко повече от час игра.

Първият гейм започна с леко предимство на домакините, които поведоха в резултата. Разликата дори набъбна до 3 точки - 12:9, но постепенно бе стопена и двата отбора се "захапаха" точка за точка. След ас на Кирил Колев и контра на Жулиен Георгиев пловдивчани поведоха с 23:21 и успяха да затворят с 25:23 след мощна атака от зона 4 на Кристиян Алексов.

Вторият гейм тръгна с голям аванс за домакините 9:4. Черно-белият отбор обаче със серия от блокади и добра игра в защита, успя да изравни при 14:14. Домакините отново дръпнаха 17:15, но в този момент на "сцената" се прояви младежкият национал Александър Николов, който с три блокади отказа атаката на Пирин и без проблеми геймът бе спечелен с 25:19.

Третата част тръгна с леко предимство от 2 точки за Локомотив Авиа, но разложкият тим изравни при 11:11. След две блокади на Колев и Жулиен Георгиев разликата отново се възстанови 16:14. Последва ново изравняване и мачът продължи точка за точка, като ас на Жулиен Георгиев сложи край за 25:23.

Най-резултатни за Локомотив Авиа станаха Алексов и Георгиев с по 14 точки, а националът Колев добави 12 (4 блокади). Николов пък се отчете с 8, като 5 от тях бяха от блокада и закономерно бе избран за MVP.
Статистика: