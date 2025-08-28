Шефът на Локомотив: Продължаваме да разчитаме на Казийски! Очакваме го в началото на септември

© НВЛ Вицешампионът на България Локомотив Авиа (Пловдив) продължава да разчита на това, че Матей Казийски ще бъде част от добра за новия сезон.



“Няма промяна в плановете ни. Продължаваме да разчитаме на Матей Казийски за новия сезон. Очакваме го в началото на септември в България. Към днешна дата това е положението", заяви пред "Спортал" мениджърът на Локомотив Авиа Людмил Найденов.



Така за момента отпада възможността 40-годишният български бивш национал да продължи кариерата си в любимия си италиански клуб Итас Трентино, с който от началото на сезона води подготовка.



Шампионът на Италия спешно се нуждае от привличането на качествен посрещач, който да замени контузения италиански национал Даниеле Лавиа, който се контузи преди няколко дни.



Преди дни президентът на Тренто Бруно Да Ре обяви, че опцията да привлекат Матей Казийски в състава е сериозно, но не са отправяли оферта към българина.