Жалко! Почти няма шанс да видим Казийски да играе за Локомотив в Пловдив
Автор: Стойчо Генов 08:54Коментари (0)122
© Sportal.bg
Звездата на българския волейбол Матей Казийски ще приключи ангажимента си към Локомотив Авиа (Пловдив) в края на тази седмица и от следващата ще замине за Турция. 41-годишният посрещач е получил изгодно предложение от местния Халкбанк, където в момента треньор е Радостин Стойчев.

Ексклузивната новина съобщи първо известният италиански журналист Джакомо Тарзи. Впоследствие очакваният трансфер бе потвърден и от главния редактор на най-популярния волейболен сайт в света Volleyball.it - Лука Муцоли. Коментар по темата направи и известният полски блогър Якуб Белчажак в акаунта си в X.

В Халкбанк Матей Казийски ще се събере и с бившия си съотборник Цветан Соколов.

В събота (18 октомври) Казийски ще излезе с екипа на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) в полуфинален двубой срещу Нефтохимик 2010 (Бургас) от турнира за Суперкупа на България по волейбол. Надпреварата ще се проведе в столичната зала “Левски София", като при евентуална победа Матей Казийски ще участва и във финала с екипа на черно-белите.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че още с обявяването на неговия договор с пловдивчани президентът на клуба Ивайло Константинов призна, че Казийски може да си тръгне във всеки един момент, в който получи и съответно одобри изгодна оферта от чужбина.
