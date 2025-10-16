|
|Жалко! Почти няма шанс да видим Казийски да играе за Локомотив в Пловдив
Звездата на българския волейбол Матей Казийски ще приключи ангажимента си към Локомотив Авиа (Пловдив) в края на тази седмица и от следващата ще замине за Турция. 41-годишният посрещач е получил изгодно предложение от местния Халкбанк, където в момента треньор е Радостин Стойчев.
Ексклузивната новина съобщи първо известният италиански журналист Джакомо Тарзи. Впоследствие очакваният трансфер бе потвърден и от главния редактор на най-популярния волейболен сайт в света Volleyball.it - Лука Муцоли. Коментар по темата направи и известният полски блогър Якуб Белчажак в акаунта си в X.
В Халкбанк Матей Казийски ще се събере и с бившия си съотборник Цветан Соколов.
В събота (18 октомври) Казийски ще излезе с екипа на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) в полуфинален двубой срещу Нефтохимик 2010 (Бургас) от турнира за Суперкупа на България по волейбол. Надпреварата ще се проведе в столичната зала “Левски София", като при евентуална победа Матей Казийски ще участва и във финала с екипа на черно-белите.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че още с обявяването на неговия договор с пловдивчани президентът на клуба Ивайло Константинов призна, че Казийски може да си тръгне във всеки един момент, в който получи и съответно одобри изгодна оферта от чужбина.
