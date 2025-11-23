Вицешампонът Локомотив прегази Дунав за четвърта поредна победа, младок направи дебют

© Вицешампионът на България Локомотив Авиа (Пловдив) записа четвърта поредна победа през новия сезон в елитната Супер Волей.



Възпитаниците на треньора Найден Найденов постигнаха рутинен успех с 3:0 гейма срещу Дунав (Русе) в двубой, който се игра в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".



Още в началото на първия гейм черно-белите дръпнаха с 4 точки. Гостите също играеха припряно, очевидно респектирани от пловдивчани и без никакво напрежение, геймът бе затворен на 19.



По идентичен, но вече по-категоричен начин премина втората част, която Локомотив спечели с 25:15. Без напрежение приключи и третият гейм след 25:17.



Треньорският щаб даде възможност на всички в групата да участват, а за MVP бе избран Антон Станчев.



Официален дебют за Локомотив Авиа направи талантливият Атанас Костадинов, който е син на бившият волейболист на "черно-белият" клуб Антон Костадинов - Котката. Той записа и първа точка в елита.



Следващият двубой на Локомотив е на 29 ноември отново в Пловдив, но срещу коравия тим на Пирин от Разлог.