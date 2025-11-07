ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Вицешампионът Локомотив призова за подкрепа днес в Пловдив
Автор: Стойчо Генов 11:37Коментари (0)0
След победния старт на сезона и успеха 3:0 над Славия, пловдивският Локомотив Авиа отново излиза на терена, за да защити честта на "черно-белите“ цветове, обявиха от клуба. В 3-ия кръг на елитната Супер Волей локомотивци приемат Черно море (Варна).

Това е отбор, който винаги играе борбено и с характер, а в състава им е бившият капитан на националния отбор Виктор Йосифов. Очаква ни истински волейболен спектакъл, пълен с емоции, мощни атаки, невероятни защити", заявиха от Локомотив Авиа.

"Да покажем силата на най-добрата публика! Елате в залата, облечете черно-бялото и бъдете седмият играч на терена! Подкрепата от трибуните е горивото, което тласка отбора напред към победата! Да пеем, да аплодираме и заедно да направим атмосфера, която се помни", призоваха още от ръководството на клуба.

Мачът Локомотив Авиа - Черно море е днес (7 ноември) от 17:00 часа в спортната зала на ПУ "Паисий Хилендарски“ на бул. "България".

Защото "Локомотив" не е отбор, а магия!
