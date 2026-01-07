© CEV виж галерията Старши треньорът на волейболния Локомотив Авиа (Пловдив) Найден Найденов бе доволен от представянето на своя тим въпреки отпадането от турнира за Купата на CEV.



Наставникът даде своето мнение след поражението с 1:3 гейма на "черно-белите" от румънския Динамо (Букурещ) в реванша между двата тима от 1/16-финалите на надпреварата.



"Не съм доволен единствено от това, че започнахме двубоя малко по-несигурни. Момчетата се бориха. Някои от тях за първи път играят на такова ниво. За нас всеки такъв мач е важен, за да израстваме, защото ни предстоят срещи от първенството, които искаме да печелим. Ако бяхме започнали по-убедително в първия гейм, можеше мачът да се развие и по друг начин, но това е в момента реалността. Личи си, че другият отбор е играл много повече от нас на такова ниво, затова успяха да ни излъжат. Мога само да поздравя моите състезатели за това, което показаха като характер и игра", коментира след двубоя наставникът на Локомотив.



"До сега сме първи в първенството и показваме една добра игра. Вярвам в момчетата. Изградили сме невероятен колектив. Продължаваме да се борим. Нашата цел е да постигнем максималното и за Купата на България, и за първенството", допълни той.