Вицешампионът на България при мъжете Локомотив Авиа (Пловдив) приключи участието си във втория по сила европейски волейболен клубен турнир - за Купата на CEV. Черно-белите отстъпиха с 1:3 (22:25, 25:21, 23:25, 22:25) гейма като домакини в зала "Колодрума" в реванша срещу румънския шампион Динамо (Букурещ) и по този начин отпаднаха на 1/16-финалната фаза от надпреварата след поражението с 0:3 и в първия двубой.



"Борихме се! Но не успяхме! Независимо от отпадането станахме свидетели на много борба и невероятна атмосфера по трибуните", заявиха от пловдивския клуб.



Динамо започна с много добра игра в защита и рано натрупа аванс, който достигна до 8 точки при 14:6 в средата на първия гейм. Водени от своя капитан Тодор Вълчев обаче "черно-белите“ взеха седем от следващите девет разигравания и намалиха изоставането си до 13:16. Стигна се до само точка аванс за гостите при 19:18, но в решаващите моменти отборът от Букурещ бе по-концентриран и затвори първата част с 25:22.



Вторият гейм стартира с битка точка за точка и нито един от двата отбора не успя да се откъсне в резултата до 14:12 в полза на румънския тим. Тогава Локомотив направи серия от шест поредни точки и поведе с 18:14. Разликата се запази до 21:17 в полза на българския вицешампион и до края играчите на Найден Найденов удържаха преднината си, за да изравнят геймовете с атака на Кристиян Алексов за 25:21.



След равностойно начало на третата част в средата на гейма Локомотив спечели пет последователни точки и отвори разлика – 19:15. Динамо обаче изравни до 22:22. Румънският тим първи стигна до възможност да вземе гейма при 24:23 и успя се възползва с успешна блокада при атака на Тодор Вълчев – 25:23.



Така Динамо си гарантира, че продължава напред в турнира, тъй като българският вицешампион се нуждаеше от победа с 3:0 или 3:1, за да докара сблъсъка до "Златен гейм".



В четвъртата част Найден Найденов смени целия си титулярен състав и румънският тим използва това, за да затвори мача с 25:22.



Най-резултатен в двубоя за Локомотив бе Тодор Вълчев с 13 точки, а 12 реализира Кристиян Алексов.