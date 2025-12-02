ВК Локомотив: Това не е просто мач! Да покажем как се бори и как се подкрепя с черно-бяло сърце!

© Ръководството на волейболния Локомотив Авиа (Пловдив) отправи призив към привържениците на отбора за подкрепа в дербито на сезона. Черно-белите приемат утре тима на Левски - вицешампионът срешу шампиона!



Мачът е от 19,30 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" на бул. "България".



Ето какво обявиха по темата от "чеерно-белия" клуб:



Приятели, фенове, локомотивци,



Идва отново моментът, в който трябва да сме заедно! Защото утре - 3 декември (сряда), е дербито на есенния дял: "Локомотив Авиа“ срещу шампиона "Левски София“! Това не е просто мач. Това е вечер, в която показваме как се бори и как се подкрепя с черно-бяло сърце!



Залата на ПУ "Св. П. Хилендарски“ трябва да вибрира – от емоции, от обич към отбора, от енергия. Да докажем отново, че Локомотив няма равен, когато трибуните са зад него! Защото вие сте онзи глас, онзи заряд и онази тръпка, която прави победите по-големи, а битките - по-красиви.



Нека покажем как се прави атмосфера, която се помни не с дни и седмици, а с години!



Елате. Споделете. Доведете приятел. Облечете се в черно-бяло.



Да превърнем този мач в празник на волейбола и истинската подкрепа!



Начало: 19:30 часа



САМО ЛОКО!