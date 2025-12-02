ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (22)
ВК Локомотив: Това не е просто мач! Да покажем как се бори и как се подкрепя с черно-бяло сърце!
Автор: Стойчо Генов 13:50Коментари (0)73
©
Ръководството на волейболния Локомотив Авиа (Пловдив) отправи призив към привържениците на отбора за подкрепа в дербито на сезона. Черно-белите приемат утре тима на Левски - вицешампионът срешу шампиона!

Мачът е от 19,30 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски" на бул. "България".

Ето какво обявиха по темата от "чеерно-белия" клуб:

Приятели, фенове, локомотивци,

Идва отново моментът, в който трябва да сме заедно! Защото утре - 3 декември (сряда), е дербито на есенния дял: "Локомотив Авиа“ срещу шампиона "Левски София“! Това не е просто мач. Това е вечер, в която показваме как се бори и как се подкрепя с черно-бяло сърце!

Залата на ПУ "Св. П. Хилендарски“ трябва да вибрира – от емоции, от обич към отбора, от енергия. Да докажем отново, че Локомотив няма равен, когато трибуните са зад него! Защото вие сте онзи глас, онзи заряд и онази тръпка, която прави победите по-големи, а битките - по-красиви.

Нека покажем как се прави атмосфера, която се помни не с дни и седмици, а с години!

Елате. Споделете. Доведете приятел. Облечете се в черно-бяло.

Да превърнем този мач в празник на волейбола и истинската подкрепа!

Начало: 19:30 часа

САМО ЛОКО!
Още по темата: общо новини по темата: 222
29.11.2025
23.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
08.11.2025
07.11.2025
предишна страница [ 1/37 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: