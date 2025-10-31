Локо привлече опитен играч в последния ден от трансферния прозорец

© Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) привлече нов играч в последния ден от трансферния прозорец. Става въпрос за опитния диагонал Димитър Дулчев, който ще е алтернатива на безспорния титуляр Жулиен Георгиев.



Ето какво информираха по темата от "черно-белия" волейболен клуб:



Добре дошъл, Димитър!



Опитният диагонал Димитър Дулчев бе картотекиран в последния ден от трансферния прозорец. Той вече тренира в Пловдив и ще бъде още една опция в състава на "Локомотив Авиа".



Дулчев има богат опит в България и чужбина и ще бъде алтернатива на Жулиен Георгиев. В юношеските години в Дупница израства под ръководството на Виктор Карагьозов, който сега е помощник треньор в "Локомотив Авиа" и отново ще работят заедно.



НАПРЕД "ЧЕРНО-БЕЛИ"!