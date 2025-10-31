ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (13)
Локо привлече опитен играч в последния ден от трансферния прозорец
Автор: Стойчо Генов 11:18Коментари (0)443
©
Вицешампионът Локомотив Авиа (Пловдив) привлече нов играч в последния ден от трансферния прозорец. Става въпрос за опитния диагонал Димитър Дулчев, който ще е алтернатива на безспорния титуляр Жулиен Георгиев.

Ето какво информираха по темата от "черно-белия" волейболен клуб:

Добре дошъл, Димитър!

Опитният диагонал Димитър Дулчев бе картотекиран в последния ден от трансферния прозорец. Той вече тренира в Пловдив и ще бъде още една опция в състава на "Локомотив Авиа".

Дулчев има богат опит в България и чужбина и ще бъде алтернатива на Жулиен Георгиев. В юношеските години в Дупница израства под ръководството на Виктор Карагьозов, който сега е помощник треньор в "Локомотив Авиа" и отново ще работят заедно.

НАПРЕД "ЧЕРНО-БЕЛИ"!
Още по темата: общо новини по темата: 215
26.10.2025
24.10.2025
22.10.2025
21.10.2025
19.10.2025
19.10.2025
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Страхотен старт в новия сезон на вицешампиона Локомотив
 Неуспешен дебют на Казийски, българин от противниковия отбор го засенчи
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: